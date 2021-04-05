В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Калашникова рассказала об организаторе голых съемок в Дубае

Вероника Полынина
58 минут назад
Российская модель, певица и телеведущая Анна Калашникова рассказала об организаторе эротической фотосессии на балконе отеля в Дубае.
Калашникова рассказала об организаторе голых съемок в Дубае
Фото: InstagramInstagram
Калашникова сообщила, что голую фотосессию организовал «друг ее друга». Он владеет апартаментами, где проходила съемка, и всем зданием.
По ее словам, он устроил фотосессию «для своего удовольствия», «по фану».
Калашникова отметила, что тема с задержанием обнаженных девушек из стран СНГ стало самой обсуждаемой темой среди местного бомонда.
«Все мои знакомые мне показывают видео и рассказывают об этой истории», - заявила она «Пятому каналу».
Как писал «Рамблер», ранее в полиции Дубая сообщили об аресте «группы людей, которые появились в непристойном видео». Арестованным грозит до шести месяцев ареста и штраф в пять тысяч дирхамов (почти 104 тысячи рублей).
Причиной скандала стали видео и фотографии, на которых изображены более десятка обнаженных женщин, выстроившихся в линию на балконе отеля. Один из постояльцев снял их на видео и опубликовал в соцсетях, так о фотосессии узнала полиция.
В генконсульстве России в ОАЭ сообщили, что среди задержанных девушек нет россиянок. Также задержан гражданин РФ Андрей Концов. Местный власти считают, что он является организатором фотосессии.
Шоу-бизнес,Анна Калашникова,Дубай,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители