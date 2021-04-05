Калашникова рассказала об организаторе голых съемок в Дубае

Российская модель, певица и телеведущая Анна Калашникова рассказала об организаторе эротической фотосессии на балконе отеля в Дубае

Фото: Instagram Instagram

Калашникова сообщила, что голую фотосессию организовал «друг ее друга». Он владеет апартаментами, где проходила съемка, и всем зданием.

По ее словам, он устроил фотосессию «для своего удовольствия», «по фану».

Калашникова отметила , что тема с задержанием обнаженных девушек из стран СНГ стало самой обсуждаемой темой среди местного бомонда.

«Все мои знакомые мне показывают видео и рассказывают об этой истории», - заявила она «Пятому каналу».

Как писал «Рамблер», ранее в полиции Дубая сообщили об аресте «группы людей, которые появились в непристойном видео». Арестованным грозит до шести месяцев ареста и штраф в пять тысяч дирхамов (почти 104 тысячи рублей).

Причиной скандала стали видео и фотографии, на которых изображены более десятка обнаженных женщин, выстроившихся в линию на балконе отеля. Один из постояльцев снял их на видео и опубликовал в соцсетях, так о фотосессии узнала полиция.