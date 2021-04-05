В сети интернет появляются всё новые и новые предположения о родственниках певицы и их связях с высокопоставленными лицами. ИА REGNUM выяснило некоторые реальные факты из биографии семьи Манижи Сангин (Хамраевой).

Напомним, песенный конкурс «Евровидение» проходит ежегодно начиная с 1956 года и является одним из самых популярных мероприятий такого плана в мире. В правилах конкурса уточняется, что любой артист может представлять любую страну вне зависимости от национальности. Запрещено только представлять две страны одновременно. Последние годы в финале конкурса проходит полноценный парад флагов всех прошедших в финал государств-участников. Отбор участника от России в текущем году проводился через голосование телезрителей, проведённое в прямом эфире на Первом канале.

Манижа в 2021 году на конкурсе будет представлять Россию с песней «Russian Woman», текст которой вызвал шквал критики. Артистка выступит в первом полуфинале данного конкурса, который пройдет 18 мая в Роттердаме Нидерланды ).

После объявления победительницы в сети интернет поднялась волна недовольства. Пользователи среди прочего напоминали историю другого голосования на Первом канале, когда победителем проекта «Голос. Дети» стала дочь певицы Алсу. Общественность усомнилась, так ли всё просто в этот раз? Задавалась она и вопросом о том, кто же родители победительницы: крупные бизнесмены? друзья высокопоставленных чиновников? Именно этот вопрос и решило выяснить ИА REGNUM.

О Маниже и семье

Из официальной биографии певицы известно, что певица взяла фамилию бабушки — Сангин. Манижа Далеровна Хамраева родилась в Душанбе ( Таджикистан ). В одном из интервью она сообщила, что её дед — Таджи Усмон — известный в Таджикистане писатель и журналист, а прабабушка известна как одна из первых женщин в истории Средней Азии, решивших работать наравне с мужчинами. Манижа начала карьеру певицы в 15 лет под псевдонимом Ру Кола.

В интервью ТАСС артистка рассказала, что семья переехала в Москву , спасаясь «от гражданской войны в Таджикистане, которая началась вскоре после развала Советского Союза и продолжалась пять лет». Об отце певицы Далере Хамраеве сообщалось, что он врач. В сети интернет звучат предположения, что он мог быть крупным бизнесменом, хотя официально данные сведения никак не подтверждаются. Но довольно интересна биография дяди певицы (родного брата матери) — Акмала Таджиевича Усманова, про которого сама Манижа пишет в своем аккаунте в соцсетях, что он больше, чем дядя, — «он мне папа».

В своих публикациях в личных аккаунтах в соцсетях, которые являются открытыми для общественности, Акмал Усманов среди прочего сообщает, что его отец, то есть дедушка Манижи, «работал в разведке, участвовал в подготовке Тегеранской конференции». В качестве «родного завода», где начинался его трудовой путь, Акмал Усманов называет «Таджикгидроагрегат», на котором он «прошел путь от сверловщика до начальника инструментального цеха».

Для справки: «Таджикгидроагрегат» работал с 1945 года.

Среди интересных фактов об Акмале Усманове, которыми он делился сам, можно отметить то, что он «был почти самым главным экологом, создал в Таджикистане экологическую милицию, экологический еженедельник, первые национальные парки, разрабатывал первые природоохранные законы для РТ». В одной из публикаций на своей странице Усманов также мимоходом уточнил ещё один факт своей биографии — стройки века «Сангтуды ГЭС-1 и Рогунской ГЭС», но не раскрывал, в качестве кого он на них работал. Интересно, что одним из подрядчиков «Сангтудинской ГЭС-1» в сети интернет называли отца Манижи, но, возможно, речь как раз о дяде?

Для справки: ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» является совместным предприятием России и Таджикистана. Юрлицо создано в феврале 2005 года для строительства и дальнейшей эксплуатации гидроэлектростанции на реке Вахш в Таджикистане. Строилась ГЭС-1 на средства России и энергокомпаний РФ, в основном «Интер РАО ЕЭС». Инвестиции составили около 16 млрд рублей. Сангтудинская ГЭС-1 обеспечивает до 12% совокупной выработки электроэнергии в Таджикистане. По последним открытым данным, доли акционеров ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» распределены следующим образом: госкорпорация «Росатом» — 60,127%, правительство Таджикистана — 25,001%, ПАО «ИНТЕР РАО» — 14,872%. С 2010 года гендиректором «Интер РАО» является Борис Ковальчук, а главой совета директоров — Игорь Сечин («Роснефть»). Высшим органом управления Росатома является наблюдательный совет, который возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко (в 2007—2016 годах был гендиректором Росатома).

Если говорить о друзьях и связях дяди Манижи, то, например, в 2019 году Акмал Усманов в одном из своих аккаунтов в соцсетях опубликовал поздравление «своего друга чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Таджикистан 2005 2009 гг — Рамазана Абдулатипова ». От имени последнего с днём рождения на странице Усманова поздравляли президента Таджикистана Эмомали Рахмона

В 2019 году, во время визита в Российскую Федерацию президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Акмал Усманов был участником седьмой конференция по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана. Вероятно, как представитель фонда «Наследие Евразии». На сайте последнего Усманов указан как эксперт фонда, который участвует в проектах с 2010 года, занимаясь созданием системы проектной деятельности российских НПО за рубежом, вопросами адаптации и интеграции мигрантов в российское общество и экономикой миграции.

Для справки: фонд учрежден в марте 2004 года. Президент — Валерий Петухов (совладелец ликвидируемого научно-исследовательского ООО «Лаборатория карбон», среди собственников которого Георгий Умаров, Сергей Бойченко и ООО «Сан Евразия», принадлежащее кипрской фирме «Сан груп (Евразия) Лимитед»). Учредители фонда «Наследие Евразии» — некоммерческий фонд поддержки культуры, науки, образования и здравоохранения «Паритет» (под этим ИНН сегодня фигурирует другой фонд, через учредителей связанный с компанией «Файделитас инвестментс лимитед» с Виргинских островов), Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории (сегодня это госучреждение, учредитель — министерство образования и науки Хакасии), ЗАО «Научно-производственное предприятие «Кузбасс-эко».

В аккаунтах Усманова также можно встретить фотографии с известной актрисой Чулпан Хаматовой, известными российскими кинорежиссёрами.

Regnum

На сегодня Акмал Усманов позиционируется как фотохудожник, который много путешествует, длительное время жил в США. Одна из его дочерей (Аниса Усманова) проживает в Париже, работает под руководством известного французского ресторатора Аллено, училась в престижной кулинарной школе Le Cordon Bleu Paris.

Для справки: по открытым данным, стоимость обучения в Le Cordon Bleu Paris варьируется от 7 тысяч до 54 700 евро в зависимости от курса и срока обучения.

Еще одна дочь Акмала Усманова — корреспондент на Первом канале. Муниса Усманова замужем за Ёдгором Сафаевым (Yodgor Safaev), о котором известно, что он окончил Московский государственный строительный университет. Несколько лет назад Сафаев на своей странице в соцсетях связывал себя со строительно-проектной фирмой Total , но на сегодня сайт компании в нерабочем состоянии.

Ещё один сын Акмала Усманова — Тоджусмон (Таджиусмон) в сети интернет упоминается как финансист. В качестве места его учебы указан РУДН (Российский университет дружбы народов).

В ЕГРЮЛ есть Таджиусмон Акмалович Усманов, чьи данные полностью совпадают с данными двоюродного брата Манижи. Он с декабря 2016 года числится индивидуальным предпринимателем с основным видом деятельности — агент по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами. Этот же человек был был совладельцем строительного ООО «Еврострой инжиниринг», работавшего в Москве с июля 2016 по январь 2018 года. Владельцем 50%-ной доли был Ядгарджон Сафаев, который имеет действующий статус ИП в сфере строительства.

О бизнесе матери певицы Манижи

Мать Манижи — Наджиба Таджиевна Усманова (Хамраева) также является владельцем действующего бизнеса. По данным ЕГРЮЛ, в октябре 2010 года в Санкт-Петербурге было создано ООО «Симпл плэй», работающее в сфере художественного творчества. В 2015 году 76% доли в нем получил Артем Кадомский, а в 2017 году 24% — Наджиба Таджиевна Усманова, которая также является с 2018 года директором компании. В ее активе было ИП, но с 2005 года оно ликвидировано.

Артем Кадомский имеет обширный бизнес-портфель, среди которого ООО «Медиум групп» (деятельность по управлению финансово-промышленными группами), управляющее ресторанным активом и фирмой по аренде интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав). Также в активе Кадомского — ООО «Брюс» (деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений) и другие юрлица.