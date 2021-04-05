Маша Малиновская оказалась под угрозой тюрьмы

Телеведущая Маша Малиновская не на шутку взволновала поклонников. В своем микроблоге она сообщила о том, что ей грозит тюрьма. Маша решила сама рассказать подписчикам о том, что происходит в ее жизни.

Фото: Instagram Instagram

«Так, ребята, я кое-что натворила, и будет лучше, если вы узнаете это от меня. В этом месяце я совершила административное правонарушение и, возможно, сяду за решетку до 15 суток. Мой первый муж был рейдером, второй отсидел за мошенничество, отец моего сына — криминальный авторитет, и, кажется, я собрала флеш-рояль. Если бы вы знали, как я устала быть сильной... Я лучше отсижу, чем подставлю друга!» - заинтриговала своим сообщением Маша Малиновская.

Вдаваться в подробности телеведущая не стала, чем еще больше напугала поклонников, которые теперь заваливают ее вопросами о том, какое именно нарушение она совершила.

Журналистам удалось связаться с Машей и выяснить, что Малиновская повздорила с кем-то на автопарковке. Теперь из-за этого конфликта ведущей грозит судебное разбирательство.

«Я попросила водителя авто подвинуться на десять сантиметров, чтобы встать на свободное место. Он послал меня и продолжил стоять, занимая (согласно разметке) сразу два места. Я не смогла припарковаться и решила-таки уехать. Выруливая, коснулась его двери. Я точно не царапала две двери этого человека! Это просто физически невозможно. Да, я уехала с места, испугавшись, что он меня ударит, и сама виновата, что этот мужчина вешает на меня все косяки на своей машине!» - пожаловалась Маша Малиновская "СтарХиту".