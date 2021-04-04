Зрители осудили ведущую «Модного приговора» за невежливость

После первоапрельского выпуска «Модного приговора» в сети стали перемывать косточки Эвелине Хромченко . Дело в том, что в эфире телепередачи произошел скандал.

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Хромченко негативно высказалась об образе одной из героинь выпуска Юлии Поломиной, которая предстала перед зрителями в образе одноклассницы Лиды.

Блогер ответила, что в реальной жизни обходит стороной людей типа Хромченко, а в соцсетях их просто-напросто блокирует.

Позднее Юлия в инстаграме рассказала, как все было на самом деле.

По словам девушки, из эфира вырезали основные оскорбительные высказывания Хромченко. И получилось так, что резко разговаривала только она.

"Из ее уст звучали формулировки про больных и инвалидов, про нервный тик, что-то про дефектную дикцию. Были откровенные ОСКОРБЛЕНИЯ. Наша реакция была именно на эту дикость".

Кроме того, Юлию неприятно удивило то, что руководство телеканала "уговаривало" ее приехать и принять участие в выпуске, а в итоге ее и ее коллегу облили оскорблениями за то, что они выполнили просьбу организаторов.

Как ранее писал «Рамблер», Эвелина Хромченко обратила внимание на то, что Алла Пугачева пришла на вечеринку с сумкой ее дизайна.

Модный аксессуар – результат коллаборации Эвелины Хромченко и российского бренда, выпускающего обувь и сумочки для женщин.