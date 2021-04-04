Публике показали последнее видео с Заворотнюк до болезни

Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью и уже два года не показывается на людях. За «прекрасную няню» переживает множество людей.

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Телеканал НТВ в одном из выпусков шоу "Новые русские сенсации" опубликовал видео, на котором зрители смогли увидели Анастасию буквально в последний раз появившуюся на публике перед тем, как попасть в клинику.

Это ролик с мероприятия в Ереване. Кто-то из гостей отмечает, что у актрисы усталый вид и она неразговорчива.

Вполне возможно, что тогда она уже знала о своем диагнозе, - информирует портал slovodel.com

Тем не менее, звезда прекрасно выглядела в своем шикарном наряде. Настя произнесла праздничный тост, чуть-чуть выпила. А через три недели ей уже занимались доктора.

Как ранее писал «Рамблер», актрисе Анастасии Заворотнюк не становится хуже, у нее хорошая тенденция.