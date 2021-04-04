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Валерия показала, как праздновали день рождения Пригожина

Ирина Лебедева
19 часов назад
Иосифу Пригожину на днях исполнилось 52 года. По этому поводу звездное семейство устроило веселую вечеринку.
Валерия показала, как праздновали день рождения Пригожина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В гостях были Филипп Киркоров, Игорь Бутман, Игорь Николаев, Юлия Барановская и многие другие звезды шоу-бизнеса.
Валерия выложила в инстаграме фотоотчет с празднества. Судя по всему, оно удалось.
"Какой же нереальный праздник получился!!!! Вот спонтанно собрались, все в последний момент делали, а получилось так круто, как и не спланируешь", - радуется она.
Именинник был одет вполне демократично – футболка с принтом и темные брюки. Валерия выбрала ярко-желтое платье с рисунком.
А вот наряд Филиппа Киркорова, как всегда, приковывал взгляды. Король поп-музыки был в черно-белом клетчатом костюме с серебряным галстуком.
Гости веселились, пили, ели, танцевали.
Фолловерам фотоотчет понравился.
«Вы потрясающая семья и друзья у вас всё весёлые и добродушные, это так круто!!!!»
Как ранее писал «Рамблер», комментаторы в инстаграме утверждают, что Пригожин и Валерия стали похожи. Такое иногда случается, когда люди слишком долго живут вместе.
Валерия даже опубликовала снимок с наложением своего лица на лицо Пригожина. Вышло странновато, но фолловерам понравилось.
Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Иосиф Пригожин,Игорь Бутман,Игорь Николаев,Филипп Киркоров,
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