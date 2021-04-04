Валерия показала, как праздновали день рождения Пригожина

Иосифу Пригожину
на днях исполнилось 52 года. По этому поводу звездное семейство устроило веселую вечеринку.
Валерия выложила в инстаграме фотоотчет с празднества. Судя по всему, оно удалось.
"Какой же нереальный праздник получился!!!! Вот спонтанно собрались, все в последний момент делали, а получилось так круто, как и не спланируешь", - радуется она.
Именинник был одет вполне демократично – футболка с принтом и темные брюки. Валерия выбрала ярко-желтое платье с рисунком.
А вот наряд Филиппа Киркорова, как всегда, приковывал взгляды. Король поп-музыки был в черно-белом клетчатом костюме с серебряным галстуком.
Гости веселились, пили, ели, танцевали.
Фолловерам фотоотчет понравился.
«Вы потрясающая семья и друзья у вас всё весёлые и добродушные, это так круто!!!!»
Как ранее писал
«Рамблер», комментаторы в инстаграме утверждают, что Пригожин и Валерия стали похожи. Такое иногда случается, когда люди слишком долго живут вместе.
Валерия даже опубликовала снимок с наложением своего лица на лицо Пригожина. Вышло странновато, но фолловерам понравилось.