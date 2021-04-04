Валерия показала, как праздновали день рождения Пригожина

Иосифу Пригожину на днях исполнилось 52 года. По этому поводу звездное семейство устроило веселую вечеринку.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Валерия выложила в инстаграме фотоотчет с празднества. Судя по всему, оно удалось.

"Какой же нереальный праздник получился!!!! Вот спонтанно собрались, все в последний момент делали, а получилось так круто, как и не спланируешь", - радуется она.

Именинник был одет вполне демократично – футболка с принтом и темные брюки. Валерия выбрала ярко-желтое платье с рисунком.

А вот наряд Филиппа Киркорова, как всегда, приковывал взгляды. Король поп-музыки был в черно-белом клетчатом костюме с серебряным галстуком.

Гости веселились, пили, ели, танцевали.

Фолловерам фотоотчет понравился.

«Вы потрясающая семья и друзья у вас всё весёлые и добродушные, это так круто!!!!»

Как ранее писал «Рамблер», комментаторы в инстаграме утверждают, что Пригожин и Валерия стали похожи. Такое иногда случается, когда люди слишком долго живут вместе.