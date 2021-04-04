Экс-участница «Дома-2» устроила скандал в такси

Алена Кузнецова
, ранее бывшая Алексеем, известна публике по реалити-шоу «Дом-2». А сейчас девушка оказалась в центре скандала, созданного ею самой.
Трансгендер вызвала такси бизнес-класса, чтобы добраться из Соснового Бора
в Кудрово (Ленобласть
). Но прибывший по вызову автомобиль тянул, в лучшем случае, на «эконом».
Алене пришлось ехать на той машине, которая была подана, однако хорошего настроения ей этот инцидент не добавил.
Кузнецова начала ругаться с таксистом, дело дошло до прямых оскорблений.
В запале пассажирка договорилась до того, что пожелала матери водителя «сдохнуть от спида».
Все происходящее Кузнецова снимала на телефон и выкладывала в сеть, - рассказывают
news.ru.
В итоге таксист вызвал полицию и попросил скандалистку покинуть автомобиль. Алену отвезли в отделение, где выписали штраф.
Как ранее писал
«Рамблер», экс-участница «Дома-2» Алена Кузнецова, сменившая пол, пожаловалась на побои.
Девушка рассказала об издевательствах, которые получила, когда узнали, что раньше она была мужчиной