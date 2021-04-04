Экс-участница «Дома-2» устроила скандал в такси

Алена Кузнецова , ранее бывшая Алексеем, известна публике по реалити-шоу «Дом-2». А сейчас девушка оказалась в центре скандала, созданного ею самой.

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

Трансгендер вызвала такси бизнес-класса, чтобы добраться из Соснового Бора в Кудрово ( Ленобласть ). Но прибывший по вызову автомобиль тянул, в лучшем случае, на «эконом».

Алене пришлось ехать на той машине, которая была подана, однако хорошего настроения ей этот инцидент не добавил.

Кузнецова начала ругаться с таксистом, дело дошло до прямых оскорблений.

В запале пассажирка договорилась до того, что пожелала матери водителя «сдохнуть от спида».

Все происходящее Кузнецова снимала на телефон и выкладывала в сеть, - рассказывают news.ru.

В итоге таксист вызвал полицию и попросил скандалистку покинуть автомобиль. Алену отвезли в отделение, где выписали штраф.

Как ранее писал «Рамблер», экс-участница «Дома-2» Алена Кузнецова, сменившая пол, пожаловалась на побои.