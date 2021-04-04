Водонаева мечтает завести собаку и мужа

Алена Водонаева давно мечтает завести собаку. Но график работы и необходимость заботиться о сыне Богдане и коте, а также вести бизнес-проекты не оставляют времени для ухода за хвостатым другом.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В инстаграме Алена выложила целую фотосессию с собаками.

Судя по фото, телеведущей нравятся довольно крупные барбосы, которые действительно потребуют и серьезных занятий, и длительных прогулок.

И все же мечты о домашнем любимце Алена надеется осуществить.

Ради собаки теледива доже готова пожертвовать своей свободой и выйти замуж в третий раз.

Правда, у нее есть к претендентам обязательные требования: гулять с питомцем утром и вечером и мыть ему лапы. Это первое и главное. На втором плане – иметь квартиру в Хамовниках.

Обо всем этом Водонаева рассказала в микроблоге.

«Я мечтаю о собаке.

И когда-нибудь она у меня обязательно будет. Пока я не могу позволить себе такую ответственность. Для этого нужен муж. Чтобы гулял с ней утром и вечером и мыл ей лапы. Ну и еще, чтобы у мужа была огромная квартира. В Хамовниках.