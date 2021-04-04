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Водонаева мечтает завести собаку и мужа

Ирина Лебедева
22 часа назад
Алена Водонаева давно мечтает завести собаку. Но график работы и необходимость заботиться о сыне Богдане и коте, а также вести бизнес-проекты не оставляют времени для ухода за хвостатым другом.
Водонаева мечтает завести собаку и мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В инстаграме Алена выложила целую фотосессию с собаками.
Судя по фото, телеведущей нравятся довольно крупные барбосы, которые действительно потребуют и серьезных занятий, и длительных прогулок.
И все же мечты о домашнем любимце Алена надеется осуществить.
Ради собаки теледива доже готова пожертвовать своей свободой и выйти замуж в третий раз.
Правда, у нее есть к претендентам обязательные требования: гулять с питомцем утром и вечером и мыть ему лапы. Это первое и главное. На втором плане – иметь квартиру в Хамовниках.
Обо всем этом Водонаева рассказала в микроблоге.
«Я мечтаю о собаке.
И когда-нибудь она у меня обязательно будет. Пока я не могу позволить себе такую ответственность. Для этого нужен муж. Чтобы гулял с ней утром и вечером и мыл ей лапы. Ну и еще, чтобы у мужа была огромная квартира. В Хамовниках.
На мне ребёнок и кот. На муже собака. Идеальный расклад. Я ради собаки даже замуж в третий раз готова пойти».
Как ранее писал «Рамблер», бывшая участница телепроекта «Дом-2», телеведущая Алена Водонаева в своем микроблоге в Инстаграм призналась, что она очень метеозависима.
Шоу-бизнес,Алена Водонаева,
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