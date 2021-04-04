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Экс-супруга Серова рассказала, как страдала от измен

Ирина Лебедева
23 часа назад
В первые годы брак Елены Стебеневой и Александра Серова был счастливым. Отношения пары не подкосило даже страшное горе – смерть новорожденного ребенка.
Экс-супруга Серова рассказала, как страдала от измен
Фото: InstagramInstagram
Но со временем ситуация изменилась. Елена по-прежнему любила своего мужа, а тот все чаще искал любви на стороне.
Оскорбленная женщина не выдерживала, срывалась. Потом прощала неверного возлюбленного. Потом все повторялось.
Среди пассий певца попадались очень бойкие дамы, которые считали своим долгом травить законную жену.
А друзья и знакомые сообщали в деталях об изменах благоверного.
Стебенева рассказала об этом на телепрограмме «Привет, Андрей».
"Всю мою жизнь окружали сплетни, доносы. Меня травили, меня убивали вот этим вот всем!", — цитируют слова Елены Стебеневой dni.ru.
Как ранее сообщал «Рамблер», брак Александра Серова и МС по акробатической гимнастике Елены Стебеневой распался в 2011 году.
Супруги прожили вместе 19 лет, воспитали дочь Мишель.
Шоу-бизнес,Александр Серов,Дни.Ру,
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