В сети говорят о возможном разводе Тодоренко и Топалова

О том, что не все гладко в союзе телеведущей Регины Тодоренко и бывшего солиста группы Smash!! Влада Топалова, говорят уже давно.

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Да и сама Регина признавалась, что они не раз балансировали на грани развода.

Теперь же звезда еще подлила масла в огонь – своим решением кардинально сменить имидж.

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«Состригла все ненужное и теперь свободна. Не поверите, но последний раз я кардинально менялась 23 года назад! И вот вчера я поняла, что пришло время, я готова к переменам. Потрясающий мастер из Дубая Nicolas Hallak вручил мне ножницы и сказал: «Cut it!» Для меня было важно самой сделать этот шаг. Кто-то позволяет себе меняться каждый месяц. А я иногда после подстригания кончиков плакала в туалете. Один раз у меня даже случилась истерика, когда мастер убрал не 2 см, а 5. Результат я покажу вам чуть позже, но такой меня еще никто не видел. Сегодня утром, проходя мимо зеркала, я очень удивилась, увидев новую себя. Весна - время перемен», - сообщила Тодоренко в микроблоге.

Бывший продюсер телеканала «Муз-ТВ» и давняя знакомая Топалова Олеся Сазыкина считает, что Влад должен держаться за брак с Региной.

Помимо того, что она умница, красавица и мама их общего сына, она еще и очень успешна в профессиональном плане, чего нельзя сказать о Топалове. И зарабатывает миллионы, - информирует Экспресс Газета.

«Помню, Топалов пришел на концерт группы «Ленинград», который я устраивала в ресторане Siberia. Пригласил меня попить кофе и стал просить, чтобы я сделала ему несколько таких концертов. Но во всех ресторанах, которые со мной сотрудничали, меня с таким предложением дружно послали куда подальше. Не удалось мне договориться и об участии Владьки в социальном ролике про наркоманов. Он объявил такой гонорар, что спонсор его не утвердил», - рассказала Олеся.

Регина же, несмотря на отдельные неудачи, профессионально востребована и вообще умеет зарабатывать.

«Да, у Регины случались косяки. Ее на время убирали из передачи «Орел и решка» за разглашение конфиденциальной информации. Лишали рекламных контрактов за неудачные высказывания о домашнем насилии. Но после этого она только еще больше поднялась. Стала членом жюри в шоу «Маска». В паре с фигуристом Романом Костомаровым приняла участие в «Ледниковом периоде». И получила кучу бабок за рекламу в своем блоге косметики», - констатирует Сазыкина.

Как ранее сообщал «Рамблер, стало известно, что за маской солнца скрывалась юмористка Мария Кравец. Она покинула шоу Маска.

После этого в комментариях в инстаграме Тодоренко зрители раскритиковали ее, а также Киркорова за надменность по отношению к участникам шоу.