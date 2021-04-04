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Звезда сериала «Доктор Кто» умерла от эпилепсии

News.ru
39 минут назад
Британская актриса Амия Лоундес, известная зрителям по фантастическому сериалу «Доктор Кто», умерла в возрасте 29 лет. По данным издания Daily Mail, причиной стала недиагностированная эпилепсия.
Звезда сериала «Доктор Кто» умерла от эпилепсии
Фото: dailymail.co.ukdailymail.co.uk
Трагедия произошла ещё прошлым летом, однако подробности стали известны только сейчас.
Первый припадок эпилепсии у девушки случился ещё в 2018 году, второй настиг в мае 2020-го, за несколько недель до смерти Лоундес, однако врачи не ставили ей соответствующего диагноза. На консультации Амии сообщили, что проблемы могут быть связаны с сердцем, поэтому никаких специальных препаратов от эпилепсии назначено не было.
В результате 15 июня 2020 года девушка упала в обморок на заднем дворе своего дома и умерла от очередного приступа.
При этом в ходе следствия профессор Дэвид Чедвик заявил, что маловероятно, что отсутствие лечения привело к смерти девушки.
Также старший коронер Мария Вуазен пришла к выводу, что смерти Амии не способствовало пренебрежение медиков.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на 51-м году жизни умер российский актёр Артём Тынкасов.
Шоу-бизнес,Артем Тынкасов,
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