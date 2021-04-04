Звезда сериала «Доктор Кто» умерла от эпилепсии

Британская актриса Амия Лоундес, известная зрителям по фантастическому сериалу «Доктор Кто», умерла в возрасте 29 лет. По данным издания Daily Mail, причиной стала недиагностированная эпилепсия.

Фото: dailymail.co.uk dailymail.co.uk

Трагедия произошла ещё прошлым летом, однако подробности стали известны только сейчас.

Первый припадок эпилепсии у девушки случился ещё в 2018 году, второй настиг в мае 2020-го, за несколько недель до смерти Лоундес, однако врачи не ставили ей соответствующего диагноза. На консультации Амии сообщили, что проблемы могут быть связаны с сердцем, поэтому никаких специальных препаратов от эпилепсии назначено не было.

В результате 15 июня 2020 года девушка упала в обморок на заднем дворе своего дома и умерла от очередного приступа.

При этом в ходе следствия профессор Дэвид Чедвик заявил, что маловероятно, что отсутствие лечения привело к смерти девушки.

Также старший коронер Мария Вуазен пришла к выводу, что смерти Амии не способствовало пренебрежение медиков.