Вдова Кобзона заступилась за тяжелобольного Зайцева

По словам его сына Егора, Вячеслав практически не входит на улицу и совершенно беспомощен.
Этим и воспользовались предприимчивые мошенники. В его доме поселилась семья бывшей участницы шоу «Модный приговор» Галина Гарафутдиновой.
Больного Зайцева снимают на видео и вкладывают странные ролики в TikTok.
Сын Гарафутдиновой собирается выпускать одежду под именем Зайцева, но она к звездному модельеру отношения не имеет.
Нелли Кобзон на церемонии вручения музыкальной премии BraVo назвала Зайцева «святым человеком» и выразила надежду, что мошенников остановят и они понесут наказание.
«Это ужасно. Конечно, я отношусь к этому отрицательно. Самое главное, что за него некому постоять, некому бороться», - приводит слова вдовы Кобзона Экспресс Газета.
Как ранее писал
«Рамблер», модельер Вячеслав Зайцев отметил своё 83-летие, сообщает «Комсомольская правда».
Звезда российского мира моды, страдающий болезнью Паркинсона, на празднике едва держался на ногах, отмечают журналисты.