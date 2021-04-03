Вдова Кобзона заступилась за тяжелобольного Зайцева

Модельер Вячеслав Зайцев уже немолод – ему 83 года и тяжело болен.

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По словам его сына Егора, Вячеслав практически не входит на улицу и совершенно беспомощен.

Этим и воспользовались предприимчивые мошенники. В его доме поселилась семья бывшей участницы шоу «Модный приговор» Галина Гарафутдиновой.

Больного Зайцева снимают на видео и вкладывают странные ролики в TikTok.

Сын Гарафутдиновой собирается выпускать одежду под именем Зайцева, но она к звездному модельеру отношения не имеет.

Нелли Кобзон на церемонии вручения музыкальной премии BraVo назвала Зайцева «святым человеком» и выразила надежду, что мошенников остановят и они понесут наказание.

«Это ужасно. Конечно, я отношусь к этому отрицательно. Самое главное, что за него некому постоять, некому бороться», - приводит слова вдовы Кобзона Экспресс Газета.

Как ранее писал «Рамблер», модельер Вячеслав Зайцев отметил своё 83-летие, сообщает «Комсомольская правда».