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Вдова Кобзона заступилась за тяжелобольного Зайцева

Ирина Лебедева
11 минут назад
Модельер Вячеслав Зайцев уже немолод – ему 83 года и тяжело болен.
Вдова Кобзона заступилась за тяжелобольного Зайцева
Фото: ТАССТАСС
По словам его сына Егора, Вячеслав практически не входит на улицу и совершенно беспомощен.
Этим и воспользовались предприимчивые мошенники. В его доме поселилась семья бывшей участницы шоу «Модный приговор» Галина Гарафутдиновой.
Больного Зайцева снимают на видео и вкладывают странные ролики в TikTok.
Сын Гарафутдиновой собирается выпускать одежду под именем Зайцева, но она к звездному модельеру отношения не имеет.
Нелли Кобзон на церемонии вручения музыкальной премии BraVo назвала Зайцева «святым человеком» и выразила надежду, что мошенников остановят и они понесут наказание.
«Это ужасно. Конечно, я отношусь к этому отрицательно. Самое главное, что за него некому постоять, некому бороться», - приводит слова вдовы Кобзона Экспресс Газета.
Как ранее писал «Рамблер», модельер Вячеслав Зайцев отметил своё 83-летие, сообщает «Комсомольская правда».
Звезда российского мира моды, страдающий болезнью Паркинсона, на празднике едва держался на ногах, отмечают журналисты.
Шоу-бизнес,Вячеслав Зайцев,Комсомольская правда,
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