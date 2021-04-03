«Русская женщина» Манижи лидирует на канале Евровидения

Представитель России снова занимает первую строку в рейтинге популярности на официальном YouTube-канале Евровидения.

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Клип певицы Манижи на песню Russian Woman в лидерах просмотров, - пишет rg.ru.

Певица выступит с этой песней на самом международном конкурсе. Всего представлено 39 участников.

У «Русской женщины» почти 7 мл просмотров, далее сербы Hurricane с песней Loco Loco, с большим отрывом идут Efendi из Азербайджана и Destiny с Мальты.

65-е "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.

Как ранее п исал «Рамблер», российские общественники обратились к следователям с просьбой проверить текст песни певицы Манижи, с которой та отправится на «Евровидение».