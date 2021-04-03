«Русская женщина» Манижи лидирует на канале Евровидения

Представитель России
снова занимает первую строку в рейтинге популярности на официальном YouTube-канале Евровидения.
Клип певицы Манижи на песню Russian Woman в лидерах просмотров, - пишет
rg.ru.
Певица выступит с этой песней на самом международном конкурсе. Всего представлено 39 участников.
У «Русской женщины» почти 7 мл просмотров, далее сербы Hurricane с песней Loco Loco, с большим отрывом идут Efendi из Азербайджана и Destiny с Мальты.
65-е "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.
Как ранее писал
«Рамблер», российские общественники обратились к следователям с просьбой проверить текст песни певицы Манижи, с которой та отправится на «Евровидение».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) РФ Светлану Петренко.