Стриженовой для спасения руки поставили швейцарский имплант

Появились новости о здоровье телеведущей Екатерины Стриженовой

Фото: Instagram Instagram

На редкость неудачно упавшая прямо в эфире ежедневного общественно-политического ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Екатерина рассказала об операции.

Перелом руки у Стриженовой сложный, со смещением и осколками.

Хирург Боткинской больницы собрал конечность буквально по кусочкам. Собранное фиксирует специальный имплант – металлическая пластина.

Екатерина записала видео – доктор говорит, что операция прошла хорошо и теперь только требуется время.

Врач рассказал о деталях операции телеведущей: