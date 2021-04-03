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Стриженовой для спасения руки поставили швейцарский имплант

Ирина Лебедева
3 апреля 2021
Появились новости о здоровье телеведущей Екатерины Стриженовой.
Стриженовой для спасения руки поставили швейцарский имплант
Фото: InstagramInstagram
На редкость неудачно упавшая прямо в эфире ежедневного общественно-политического ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Екатерина рассказала об операции.
Перелом руки у Стриженовой сложный, со смещением и осколками.
Хирург Боткинской больницы собрал конечность буквально по кусочкам. Собранное фиксирует специальный имплант – металлическая пластина.
Екатерина записала видео – доктор говорит, что операция прошла хорошо и теперь только требуется время.
Врач рассказал о деталях операции телеведущей:
«Доступ заключается в том, чтобы минимально травмировать мягкие ткани. Мы разъединяем мышцы, попадаем в зону перелома, делаем репозицию, и после этого устанавливаем имплант – в зоне, в которой он вам мешать не будет. Имплант - пластина. Имплант дорогой, швейцарский, титановый. Очень качественный у вас имплант на сегодняшний день, который, в принципе, удалять и не надо», - цитирует его слова «Комсомольская правда».
Как ранее сообщал «Рамблер», телеведущую Леру Кудрявцеву госпитализировали со съемок с затрудненным дыханием, болью в груди и «туманом в голове». Причиной ухудшившегося самочувствия стало переутомление.
Шоу-бизнес,Екатерина Стриженова,Лера Кудрявцева,Комсомольская правда,
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