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Садальский и Соседов отказались от своих претензий к «Голосу»

Ирина Лебедева
3 апреля 2021
Первый канал подал в суд на троих обладателей фамилий на букву «С» - Соседова, Садальского и Сурайкина.
Садальский и Соседов отказались от своих претензий к «Голосу»
Фото: InstagramInstagram
Все трое, по отдельности, правда, критиковали судей шоу «Голос», обвинив их в предвзятости и нечестности.
Речь шла об участнице шоу – дочери ведущего телеканала Романа Будникова, - пишет Телеграм-канал Mash.
Руководство канала подало иск на своих оппонентов с просьбой защитить деловую репутацию первой кнопки.
Но в ходе процесса и музыкальный критик и актер и член партии решили отказаться от сказанного ранее, построив свою защиту на том, что их мнение – личное и оценочное.
В итоге суд их объяснения принял и оставил иск без удовлетворения.
Как ранее писал «Рамблер», многим телезрителям кажется, что Крид еще слишком молод и несерьезен для того, чтобы чему-то научить детей.
Эту точку зрения разделяет и продюсер Максим Фадеев. В беседе с журналистами «Собеседника» он назвал Крида мальчиком, которому самому еще нужен учитель.
Шоу-бизнес,Роман Будников,Максим Фадеев,
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