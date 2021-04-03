Садальский и Соседов отказались от своих претензий к «Голосу»

Первый канал подал в суд на троих обладателей фамилий на букву «С» - Соседова, Садальского и Сурайкина.

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Все трое, по отдельности, правда, критиковали судей шоу «Голос», обвинив их в предвзятости и нечестности.

Речь шла об участнице шоу – дочери ведущего телеканала Романа Будникова , - пишет Телеграм-канал Mash.

Руководство канала подало иск на своих оппонентов с просьбой защитить деловую репутацию первой кнопки.

Но в ходе процесса и музыкальный критик и актер и член партии решили отказаться от сказанного ранее, построив свою защиту на том, что их мнение – личное и оценочное.

В итоге суд их объяснения принял и оставил иск без удовлетворения.

Как ранее писал «Рамблер», многим телезрителям кажется, что Крид еще слишком молод и несерьезен для того, чтобы чему-то научить детей.