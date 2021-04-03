Садальский и Соседов отказались от своих претензий к «Голосу»

Первый канал подал в суд на троих обладателей фамилий на букву «С» - Соседова, Садальского и Сурайкина.
Все трое, по отдельности, правда, критиковали судей шоу «Голос», обвинив их в предвзятости и нечестности.
Речь шла об участнице шоу – дочери ведущего телеканала Романа Будникова
, - пишет Телеграм-канал Mash.
Руководство канала подало иск на своих оппонентов с просьбой защитить деловую репутацию первой кнопки.
Но в ходе процесса и музыкальный критик и актер и член партии решили отказаться от сказанного ранее, построив свою защиту на том, что их мнение – личное и оценочное.
В итоге суд их объяснения принял и оставил иск без удовлетворения.
Как ранее писал
«Рамблер», многим телезрителям кажется, что Крид еще слишком молод и несерьезен для того, чтобы чему-то научить детей.
Эту точку зрения разделяет и продюсер Максим Фадеев
. В беседе с журналистами «Собеседника» он назвал Крида мальчиком, которому самому еще нужен учитель.