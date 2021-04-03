Суд признал Алибасова-младшего невиновным в избиении

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Речь идет о драке между мужчинами, которая произошла прямо во время шоу «Пусть говорят» в июле 2020 года.

Тогда Назаров назвал Алибасова источником всех бед звездного отца. Тот налетел на оппонента с кулаками, - информирует «Московский комсомолец».

Назаров зафиксировал последствия стычки и обратился в суд.

Он затребовал возмещение ущерба в размере трех миллионов рублей. Однако суд в итоге отклонил его требование.

«Сторона обвинения заявляла, что я Назарова душил, бил кулаками. Они долго и унизительно рассказывали, как он теперь не чувствует себя мужчиной, что у него теперь повышенная плаксивость, как его презирают родственники за то, что он не смог ответить по-мужски», - прокомментировал исход дела Алибасов-младший.

Надо сказать, что защиту Алибасова вели профессиональные адвокаты, тогда как экс-продюсер музыкального коллектива представлял свои интересы сам.

Бари считает, что в реальности из-за конфликта пострадал он сам.

Ему пришлось тратить время на 15 заседаний, а также немалые деньги на адвокатов.

Он хотел было подать на Назарова встречный иск на четыре миллиона рублей, потраченных, по его словам, на судебный процесс, но передумал, поскольку у его оппонента нет таких денег.

Как ранее писал «Рамблер», у продюсера Бари Алибасова серьезные проблемы с памятью и его нельзя оставить без присмотра ни на минуту.