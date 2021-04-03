Караулова рассказала подробности ссоры с Бузовой

В утреннем шоу на «Русском радио» певица Юлианна Караулова вспомнила неприятный эпизод, который имел еще более неприятные последствия.

Фото: Instagram Instagram

Караулова вела премию RU.TV три года назад. Награждали в том числе и Ольгу Бузову

Ольга вышла на сцену, получила свой приз и начала говорить со зрителями. Монолог поющей телеведущей затянулся настолько, что из-за угрозы срыва сценария Юлианне пришлось Ольгу перебить.

Бузова оскорбилась. А Караулову начали травить фанаты Ольги. На нее началась «атака ботов», Ольга об этом знала, но даже не попыталась претить безобразие.

Эта история всплывает до сих пор.

«Нас с Олей постоянно пытаются поссорить. Ольга толкнула очень длинную речь, меня попросили мягко ее остановить, что я и сделала. Я сказала: „Олечка, спасибо, мы очень за тебя рады“. На что она резковато ответила: „Могли бы вы меня не перебивать?“ После этого армия ее поклонников с гневом обрушилась на мой Instagram», — приводит слова Карауловой 5 Канал.

Как ранее сообщал «Рамблер», певица Юлианна Караулова недавно креативно рассказала о своей беременности от саунд-продюсера Андрея Черного в новом клипе.