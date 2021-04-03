Украинская тикток-блогерша рассказала о преимуществах жизни в России

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Василенко дала интервью российскому видеоблогеру Ксении Хоффман . Бывшая жительница Украины проанализировала свою жизнь и заявила, что Москва и Киев «это как небо и земля».

«Когда со мной что-то случается, я всегда думаю: всяко лучше сдохнуть тут, чем на Украине » - откровенно призналась девушка.

По её словам, в Днепропетровске ее однажды избили. Она позвонила в полицию, но ей ответили, что у них «выходной день» и посоветовали заехать самой завтра.

«Я не поверила, насколько всем наплевать на всех, на всё. Люди, которые должны нас защищать нет», - сказала Василенко.

Василенко отметила, что на Украине некоторые обвиняют ее в непатриотичности.

«Я могу назвать таких людей тупыми. Это тупость — судить человека по его национальности, по тому, куда он уехал или не уехал. Да, блин, уехала бы я в Америку, меня бы не хейтили тогда. Только сугубо из-за того, что Россия и Украина конфликтуют, почему-то приплетают к этому других людей, которые никак к этому не относятся. Это ненормально» — считает Лиза.

По ее словам, множество молодых украинцев сейчас переезжает в Москву.

«Там делать нечего. Многие приезжают, переезжают. Даже удивительно мне было, что большая волна началась особенно в этом году Но почему нет? Это круто. Новые возможности. И правда, в Украине их очень мало», — сказала Василенко.

Лиза Василенко — звезда украинского сериала "Школа". Родом из Днепропетровска (Екатеринослава). Ей 22 года, она живет в московском продюсерском центре XO Team и снимает контент для миллионов подростков.

Сейчас у девушки 1,5 миллиона подписчиков.