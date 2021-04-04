Супруга принца Гарри Меган Маркл солгала в интервью Опре Уинфри, рассказав, что не покидала дом во время пребывания в королевской семье. С таким заявлением выступил биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон, сообщает телеканал «360».

Меган Маркл в беседе с телеведущей утверждала, что только дважды за четыре месяца покидала дворец, в котором жила с Гарри. Кроме того, у нее отобрали водительские права и паспорт.

«Меган Маркл вела нормальную жизнь во время своего пребывания в королевской семье и была замечена вне дома с друзьями в ресторанах, несмотря на то что она сказала Опре, что не выходила из дома», — привело издание Daily Мail слова Мортона.

Биограф принцессы Дианы напомнил, что королевская чета неоднократно выезжала за рубеж. Кроме того, супруга британского принца в 2019 году на частном самолете прилетела в Нью-Йорк для празднования дня рождения.