В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Бородина призналась в краже в турецком отеле

Вероника Полынина
13 минут назад
Телеведущая Ксения Бородина призналась, что совершила кражу в турецком отеле.
Бородина призналась в краже в турецком отеле
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
Бородина рассказала, что забрала из отеля «невероятно классные» тапочки, и ее весь день мучает совесть.
Телеведущая предположила, что тапочки были одноразовые, однако усомнилась в том, могла ли она их взять.
Бородина обратилась к подписчикам в сторис с просьбой разрешить ее сомнения.
Кроме того, ведущая «Дома-2» назвала список вещей, которые забирать из отеля точно не следует. В него вошли полотенца, лампочки, посуда, халаты и шторы.
Как сообщал «Рамблер», ранее телеканал «Ю» подтвердил информацию о перезапуске реалити-шоу «Дом-2» в своем эфире. Ксения Бородина останется ведущей проекта вместе с другими коллегами: Ольгой Бузовой, Ольгой Орловой, Владимиром Кадони и Андреем Черкасовым.
Шоу-бизнес,Андрей Черкасов,Ольга Орлова,Ксения Бородина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители