Бородина призналась в краже в турецком отеле

Телеведущая Ксения Бородина
призналась, что совершила кражу в турецком отеле.
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
Бородина рассказала, что забрала из отеля «невероятно классные» тапочки, и ее весь день мучает совесть.
Телеведущая предположила, что тапочки были одноразовые, однако усомнилась в том, могла ли она их взять.
Бородина обратилась к подписчикам в сторис
с просьбой разрешить ее сомнения.
Кроме того, ведущая «Дома-2» назвала список вещей, которые забирать из отеля точно не следует. В него вошли полотенца, лампочки, посуда, халаты и шторы.
Как сообщал «Рамблер», ранее телеканал «Ю» подтвердил информацию о перезапуске реалити-шоу «Дом-2» в своем эфире. Ксения Бородина останется ведущей проекта вместе с другими коллегами: Ольгой Бузовой, Ольгой Орловой
, Владимиром Кадони и Андреем Черкасовым
.