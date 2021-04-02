Бородина призналась в краже в турецком отеле

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что совершила кражу в турецком отеле.

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Бородина рассказала, что забрала из отеля «невероятно классные» тапочки, и ее весь день мучает совесть.

Телеведущая предположила, что тапочки были одноразовые, однако усомнилась в том, могла ли она их взять.

Бородина обратилась к подписчикам в сторис с просьбой разрешить ее сомнения.

Кроме того, ведущая «Дома-2» назвала список вещей, которые забирать из отеля точно не следует. В него вошли полотенца, лампочки, посуда, халаты и шторы.