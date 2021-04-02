Павлиашвили обратился к РФ после скандала с Познером

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Павлиашвили предположил, что «людям было обидно» из-за высказывания Познера об Абхазии, потому что эта тема «была, есть и будет» горячая.

По мнению музыканта, военный конфликт между Грузией и Абхазией «был задуман специально», «хотя можно было просто посадить всех за стол переговоров».

«Я надеюсь, что это сделает хотя бы Россия. И там наконец-то воцарится мир. Но пока этот мир никому не нужен. ( ) Собраться и поговорить о будущем наших детей. Россия — великая страна, и у нее есть все возможности в этом помочь!» - сказал Сосо Павлиашвили в комментарии Daily Storm.

Как сообщал «Рамблер», Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения (1 апреля ему исполнилось 87 лет).

Возле гостиницы, в которой остановился Познер, началась акция протеста из-за его высказываний о Грузии и Абхазии, сделанных в 2017 году. Тогда он заявил, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.