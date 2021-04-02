Сафронов рассказал о лишениях из-за борьбы с раком

Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, что из-за лечения ему приходится отказываться от многих съемок.

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В настоящее время Сафронов проходит третий курс химиотерапии в борьбе с раком.

На днях фокусник принял участие в съемках передачи «Доброе утро» на Первом канале.

«Я сейчас отказался от ряда съёмки в пользу лечения, но от этой просто не смог. И всё получилось!» - написал он в Instagram.

Иллюзионист до последнего сомневался, успеет ли на съемки из-за назначенного на этот день ПЭТ КТ – предварительного анализа, который должен показать, как проходит лечение.

Артист сообщил, что успел на исследование и теперь надеется на положительный результат.