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Сафронов рассказал о лишениях во время борьбы с раком

Вероника Полынина
1 час назад
Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, что из-за лечения ему приходится отказываться от многих съемок.
Сафронов рассказал о лишениях из-за борьбы с раком
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В настоящее время Сафронов проходит третий курс химиотерапии в борьбе с раком.
На днях фокусник принял участие в съемках передачи «Доброе утро» на Первом канале.
«Я сейчас отказался от ряда съёмки в пользу лечения, но от этой просто не смог. И всё получилось!» - написал он в Instagram.
Иллюзионист до последнего сомневался, успеет ли на съемки из-за назначенного на этот день ПЭТ КТ – предварительного анализа, который должен показать, как проходит лечение.
Артист сообщил, что успел на исследование и теперь надеется на положительный результат.
Как писал «Рамблер», Сафронов публично признался, что болен раком, в начале марта в эфире программы «Секрет на миллион». Он рассказал, что тяжелое заболевание медики выявили у него во время планового осмотра: врачи обнаружили объемное новообразование, исследуя щитовидную железу. В результате фокуснику поставили диагноз – рак лимфатической системы.
Шоу-бизнес,Сергей Сафронов,
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