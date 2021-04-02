Сафронов рассказал о лишениях из-за борьбы с раком

Иллюзионист Сергей Сафронов
рассказал, что из-за лечения ему приходится отказываться от многих съемок.
В настоящее время Сафронов проходит третий курс химиотерапии в борьбе с раком.
На днях фокусник принял участие в съемках передачи «Доброе утро» на Первом канале.
«Я сейчас отказался от ряда съёмки в пользу лечения, но от этой просто не смог. И всё получилось!» - написал он в Instagram.
Иллюзионист до последнего сомневался, успеет ли на съемки из-за назначенного на этот день ПЭТ КТ – предварительного анализа, который должен показать, как проходит лечение.
Артист сообщил, что успел на исследование и теперь надеется на положительный результат.
Как писал «Рамблер», Сафронов публично признался, что болен раком, в начале марта в эфире программы «Секрет на миллион». Он рассказал, что тяжелое заболевание медики выявили у него во время планового осмотра: врачи обнаружили объемное новообразование, исследуя щитовидную железу. В результате фокуснику поставили диагноз – рак лимфатической системы.