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Брэд Питт и Анджелина Джоли потратили по миллиону долларов на развод

Газета.Ru
38 минут назад
Брэд Питт и Анджелина Джоли за пять лет потратили по миллиону долларов на бракоразводный процесс и суды об опеке, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственный источник.
Питт и Джоли потратили по миллиону долларов на развод
Фото: APAP
Инсайдеры предполагают, что развод может продлиться еще около шести лет.
Экс-супруги пока не достигли соглашения по поводу того, как делить их многомиллионное состояние и воспитывать пятерых из шести детей, остающихся несовершеннолетними.
Джоли начала развод в сентябре 2016 года. Когда пара рассталась, ФБР и представители опеки не нашли доказательств того, что Брэд Питт применял насилие по отношению к детям.
У Питта и Джоли шестеро детей: 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен.
Ранее сообщалось, что старший сын Питта и Джоли дал показания против отца в суде.
Шоу-бизнес,Брэд Питт,Анджелина Джоли,ФБР,Daily Mail,
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