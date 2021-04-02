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Шатунов решил вернуть права песни "Ласкового мая" через суд

Вероника Полынина
18 минут назад
Суд по интеллектуальным правам рассмотрит кассационную жалобу музыканта Юрия Шатунова на решение апелляционного суда, запретившего ему исполнять более 20 песен группы «Ласковый май». Об этом сообщает РИА «Новости».
Рассмотрение жалобы назначено на 18 мая.
Ответчиками по иску Шатунова выступают индивидуальный предприниматель Руслан Филатов и компания «Честная музыка». Музыкант просит отменить договор, по которому Филатов, получивший права на песни «Ласкового мая» от продюсера группы Андрея Разина, передал их «Честной музыке». Разин, в свою очередь, получил эти права в 1992 году от автора песен и бывшего участника «Ласкового мая» Сергея Кузнецова.
Ссылаясь на этот договор, «Честная музыка» направила Шатунову претензию, запретив исполнять более 20 песен коллектива.
Шатунов же утверждает, что и сам обладает исключительными правами на эти песни по договору с тем же Кузнецовым, подписанному в 2019 году.
Арбитражный суд Москвы в июле удовлетворил иск Шатунова. Он указал, что принадлежность прав Филатову не доказана, поскольку договор с Разиным 1992 года якобы подписан не Кузнецовым. Апелляционный суд в ноябре решение первой инстанции отменил и иск отклонил.
Как сообщал «Рамблер», ранее в ходе программы «Привет, Андрей» показали сюжет о 57-летнем композиторе, авторе главных хитов «Ласкового мая» Сергее Кузнецове, у которого обнаружили цирроз печени из-за алкоголизма. В настоящее время он живет в Оренбурге на пенсию в 8 тысяч рублей и авторские отчисления за песни в размере 2 тысяч рублей. Увидев сюжет, Юрий Шатунов расплакался, а затем заявил, что все эти годы обеспечивает Кузнецова и помогает ему чем может. Андрей Разин, в свою очередь, заявил, что не Шатунов, а он помогает Кузнецову.
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