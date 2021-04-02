Шатунов же утверждает, что и сам обладает исключительными правами на эти песни по договору с тем же Кузнецовым, подписанному в 2019 году.

Как сообщал «Рамблер», ранее в ходе программы «Привет, Андрей» показали сюжет о 57-летнем композиторе, авторе главных хитов «Ласкового мая» Сергее Кузнецове, у которого обнаружили цирроз печени из-за алкоголизма. В настоящее время он живет в Оренбурге на пенсию в 8 тысяч рублей и авторские отчисления за песни в размере 2 тысяч рублей. Увидев сюжет, Юрий Шатунов расплакался, а затем заявил, что все эти годы обеспечивает Кузнецова и помогает ему чем может. Андрей Разин, в свою очередь, заявил, что не Шатунов, а он помогает Кузнецову.