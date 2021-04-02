Суд по интеллектуальным правам рассмотрит кассационную жалобу музыканта Юрия Шатунова
на решение апелляционного суда, запретившего ему исполнять более 20 песен группы «Ласковый май». Об этом сообщает РИА «Новости»
.
Рассмотрение жалобы назначено на 18 мая.
Ответчиками по иску Шатунова выступают индивидуальный предприниматель Руслан Филатов
и компания «Честная музыка». Музыкант просит отменить договор, по которому Филатов, получивший права на песни «Ласкового мая» от продюсера группы Андрея Разина
, передал их «Честной музыке». Разин, в свою очередь, получил эти права в 1992 году от автора песен и бывшего участника «Ласкового мая» Сергея Кузнецова
.
Ссылаясь на этот договор, «Честная музыка» направила Шатунову претензию, запретив исполнять более 20 песен коллектива.
Шатунов же утверждает, что и сам обладает исключительными правами на эти песни по договору с тем же Кузнецовым, подписанному в 2019 году.
Арбитражный суд Москвы в июле удовлетворил иск Шатунова. Он указал, что принадлежность прав Филатову не доказана, поскольку договор с Разиным 1992 года якобы подписан не Кузнецовым. Апелляционный суд в ноябре решение первой инстанции отменил и иск отклонил.
Как сообщал «Рамблер», ранее в ходе программы «Привет, Андрей» показали сюжет о 57-летнем композиторе, авторе главных хитов «Ласкового мая» Сергее Кузнецове, у которого обнаружили цирроз печени из-за алкоголизма. В настоящее время он живет в Оренбурге на пенсию в 8 тысяч рублей и авторские отчисления за песни в размере 2 тысяч рублей. Увидев сюжет, Юрий Шатунов расплакался, а затем заявил, что все эти годы обеспечивает Кузнецова и помогает ему чем может. Андрей Разин, в свою очередь, заявил, что не Шатунов, а он помогает Кузнецову.