Степаненко потребовала от Петросяна вернуть деньги за еду

Елена Степаненко потребовала с бывшего мужа Евгения Петросяна вернуть деньги, потраченные им на еду в 2016-2017 годах. Это требование, как пишет « Стархит », содержится в заключении, которое сторона Степаненко предъявила адвокатам Петросяна на судебном заседании по разделу имущества.

Фото: Официальный сайт Евгения Петросяна Официальный сайт Евгения Петросяна

В заключении говорится, что Петросян в последние годы брака тратил деньги в ущерб интересам семьи, питаясь вне дома.

«Где-то в кафе поел на 600 рублей, где-то — на 300. Он в эти годы часто летал в командировки, на гастроли. Все это заботливо подсчитано благодаря выпискам со счетов», - рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин

По его словам, в том же документе фигурируют суммы, которые Петросян переводил Степаненко. Жорин отметил, что экс-супруга, вероятно, собирается взыскать эти деньги во второй раз.

Следующее заседание намечено на 13 апреля. По словам Жорина, раздел имущества никак не может завершиться из-за того, что адвокаты Елены Степаненко каждый раз увеличивают свои требования.