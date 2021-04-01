Степаненко потребовала от Петросяна вернуть деньги за еду

Елена Степаненко
потребовала с бывшего мужа Евгения Петросяна
вернуть деньги, потраченные им на еду в 2016-2017 годах. Это требование, как пишет «Стархит
», содержится в заключении, которое сторона Степаненко предъявила адвокатам Петросяна на судебном заседании по разделу имущества.
Фото: Официальный сайт Евгения ПетросянаОфициальный сайт Евгения Петросяна
В заключении говорится, что Петросян в последние годы брака тратил деньги в ущерб интересам семьи, питаясь вне дома.
«Где-то в кафе поел на 600 рублей, где-то — на 300. Он в эти годы часто летал в командировки, на гастроли. Все это заботливо подсчитано благодаря выпискам со счетов», - рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин
.
По его словам, в том же документе фигурируют суммы, которые Петросян переводил Степаненко. Жорин отметил, что экс-супруга, вероятно, собирается взыскать эти деньги во второй раз.
Следующее заседание намечено на 13 апреля. По словам Жорина, раздел имущества никак не может завершиться из-за того, что адвокаты Елены Степаненко каждый раз увеличивают свои требования.
Как писал «Рамблер», Хамовнический суд расторг брак Петросяна и Степаненко еще в ноябре 2018 года. При этом процесс раздела имущества не был завершен из-за отсутствия финальной оценки совместного имущества бывших супругов. Экспертиза заняла почти два года, а список имущества занял тысячу страниц. Юмористам предстоит разделить недвижимость, машины, коллекцию антиквариата, картин и книг. По данным СМИ, только коллекция картин, собранная бывшими супругами, оценена экспертами в сумму около миллиарда рублей.