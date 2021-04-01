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Заворотнюк вышла на связь и рассказала о своем здоровье

Lenta.ruиещё 1
50 минут назад
Российская актриса Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь с журналистами и рассказала о своем здоровье, утверждается на сайте телеканала НТВ.
Заворотнюк вышла на связь и рассказала о своем здоровье
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Телеканал анонсировал специальный выпуск в честь 50-летия актрисы в субботу, 3 апреля. Как утверждают журналисты, им удалось связаться с Заворотнюк, которая «твердо заявила, что со здоровьем все в порядке, и пообещала через год дать эксклюзивное интервью о творческих планах».
Однако некоторых пользователей смутила дата публикации новости на сайте — 1 апреля. Некоторые утверждают, что это может быть первоапрельским розыгрышем, поскольку Заворотнюк уже давно не общалась ни с кем из журналистов.
В 2019 году стало известно, что Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга после того, как у нее начались сильные головные боли. Ее представители отказываются комментировать ее состояние. В настоящее время 49-летняя актриса проходит курс лечения вне больницы, ее точное местонахождение неизвестно. Отмечалось, что она проживает в коттеджном поселке Крекшино в Московской области.
Шоу-бизнес,Анастасия Заворотнюк,НТВ,
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