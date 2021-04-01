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Маргарита Грачева объявила о беременности

Вероника Полынина
11 минут назад
Жительница Подмосковья Маргарита Грачева, которой в 2017 году муж отрубил кисти рук, объявила о третьей беременности.
Маргарита Грачева объявила о беременности
Фото: InstagramInstagram
Накануне Дня смеха она опубликовала три новости и предложила угадать, какая из них – фейк.
Маргарита сообщила, что беременна, что ее муж Максим родился 1 апреля, и что у программы «Близкие люди», которую она с недавних пор ведет с Леонидом Закошанским на канале «Россия 1», будет новый ведущий.
Сегодня Грачева подтвердила, что новость о беременности является чистой правдой.
«В ближайшем будущем нас станет на +1 больше. Надеюсь вы искренне порадуетесь за нас, поднимете бокальчик рассола и закусите солёным огурчиком», - написала Маргарита.
Кроме того, правдивым оказалось утверждение, что супруг Маргариты Максим празднует день рождения 1 апреля, в День смеха.
Как сообщал «Рамблер», в декабре 2017 года Маргарита Грачева лишилась кистей рук. Ее муж Дмитрий Грачев на почве ревности вывез ее в лес, отрубил кисти рук, а затем отвез к больнице. Врачам удалось спасти Маргарите только одну руку, вместо второй ей установили протез. В сентябре 2019 года Маргарита снова вышла замуж.
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