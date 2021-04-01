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Автор песен для Пугачёвой столкнулся с финансовыми трудностями

Секрет Фирмы
3 часа назад
Российский поэт Илья Резник остался без загородного дома из-за финансовых проблем. Автор текстов песен для Аллы Пугачёвой и множества других известных исполнителей не потянул высокую арендную плату и вынужден был переехать вместе со своей семьёй из пригорода в Москву.
Илья Резник столкнулся с финансовыми трудностями
Фото: Wikimedia , CC BY-SA 4.0Wikimedia , CC BY-SA 4.0
Об этом Резник рассказал в интервью газете «Собеседник». По его словам, в арендованном доме он с женой проживал около 10 лет, но сложности с арендой у него возникли не из-за пандемии коронавируса.
«Мы иногда по два-три месяца не могли платить за аренду, потому что не было денег. Ждали, когда авторские придут. У меня же прибыль сейчас какая? Авторские! Они приходят раз в три месяца. Концертной деятельности у меня нет. Правда, порой звонят люди и просят написать песню на заказ. Но у меня язык не поворачивается называть сумму», — признался Резник.
Для решения проблемы владельцы участка разрешили поэту взять отсрочку, но она не слишком помогла на фоне уменьшения прибыли и роста стоимости аренды недвижимости. В итоге семье Резника пришлось переехать в трёхкомнатную квартиру в Москве. По словам поэта, он так и не привык к жизни в мегаполисе.
«Конечно, не очень удобно. Стоянка для автомобиля за полкилометра от дома. Но мы люди простые, привыкнем. Не буду плакаться, хотя мы действительно очень напряжно живём», — рассказал он.
Как и многие работники российской эстрады, Резник ощутил на себе влияние пандемии коронавируса, однако сдаваться отчаянию он не стал. В ноябре 2020 года он посоветовал артистам, которые потеряли доход из-за ограничений на массовые мероприятия, обратить своё внимание на другие сферы деятельности или хотя бы продать недвижимость, чтобы жить на вырученные деньги. Сам он пытался заработать на судах, потребовав 3 млн рублей с сети детских садов «Маленькая страна» за «украденное название» его песни, написанной для Наташи Королёвой. Однако суд отказал поэту в иске, обвинив в злоупотреблении авторским правом.
Ранее о своих проблемах с финансами рассказал лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. В кризис он вошёл без накоплений, зато с ипотекой, и, чтобы расплатиться за неё, вынужден был продать часть недвижимости.
Шоу-бизнес,Наташа Королева,Илья Резник,Алексей Кортнев,Алла Пугачева,Москва,
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