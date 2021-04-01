Илья Резник столкнулся с финансовыми трудностями

Как и многие работники российской эстрады, Резник ощутил на себе влияние пандемии коронавируса, однако сдаваться отчаянию он не стал. В ноябре 2020 года он посоветовал артистам, которые потеряли доход из-за ограничений на массовые мероприятия, обратить своё внимание на другие сферы деятельности или хотя бы продать недвижимость, чтобы жить на вырученные деньги. Сам он пытался заработать на судах, потребовав 3 млн рублей с сети детских садов «Маленькая страна» за «украденное название» его песни, написанной для Наташи Королёвой
. Однако суд отказал поэту в иске, обвинив в злоупотреблении авторским правом.