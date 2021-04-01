Илья Резник столкнулся с финансовыми трудностями

Об этом Резник рассказал в интервью газете «Собеседник». По его словам, в арендованном доме он с женой проживал около 10 лет, но сложности с арендой у него возникли не из-за пандемии коронавируса.

Для решения проблемы владельцы участка разрешили поэту взять отсрочку, но она не слишком помогла на фоне уменьшения прибыли и роста стоимости аренды недвижимости. В итоге семье Резника пришлось переехать в трёхкомнатную квартиру в Москве. По словам поэта, он так и не привык к жизни в мегаполисе.