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Лобода решила засудить пластического хирурга за видео

Вероника Полынина
1 час назад
Пластический хирург из Узбекистана прокомментировал скандал с пациенткой, похожей на Светлану Лободу.
Лобода решила засудить пластического хирурга за видео
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На днях, как писал «Рамблер», в Сети разгорелся скандал из-за видео пластического хирурга Нодира Ибатова с пациенткой после ринопластики. На видео была отмечена певица Светлана Лобода. СМИ решили, что певица поехала в Узбекистан и легла под нож хирурга, чтобы переделать нос, однако Лобода решительно отвергла этот факт. Она заявила, что находится в Москве, а на видеозаписи – совсем другая женщина. Певица пригрозила хирургу судебным процессом и сообщила, что ее адвокаты уже готовят соответствующие документы.
Нодир Ибатов признал, что на видео вовсе не Лобода, а отметка была сделана, чтобы показать сходство пациентки со знаменитой певицей.
«Девушка была один в один похожа на Светлану Лободу. Пациентка пришла на перевязку к моему ассистенту, во время перевязки он заснял базовые видео и выложил в сторис, отметив Лободу. Каково же было мое удивление, когда коллеги отправили мне скандальное видео, в котором певица почему-то приняла это на свой счет, считая, что мы указали на то, что она оперировалась у нас», - сказал Ибатов в видеообращении.
В интервью «Собеседнику» Ибатов добавил, что певица требует с него 172 тысячи долларов. Он выразил надежду, что проблему удастся урегулировать мирным путем, без выплаты компенсации.
«Мне кажется, певица уже в курсе, что неправильно все поняла и ей уже не до нас», - сказал пластический хирург.
Шоу-бизнес,Светлана Лобода,Москва,Узбекистан,
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