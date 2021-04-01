Лобода решила засудить пластического хирурга за видео

На днях, как писал «Рамблер», в Сети разгорелся скандал из-за видео пластического хирурга Нодира Ибатова с пациенткой после ринопластики. На видео была отмечена певица Светлана Лобода. СМИ решили, что певица поехала в Узбекистан и легла под нож хирурга, чтобы переделать нос, однако Лобода решительно отвергла этот факт. Она заявила, что находится в Москве
, а на видеозаписи – совсем другая женщина. Певица пригрозила хирургу судебным процессом и сообщила, что ее адвокаты уже готовят соответствующие документы.