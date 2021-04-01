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Бывшая жена Кержакова рассказала о его переписке с супругой Аршавина

Вероника Полынина
9 минут назад
Бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова в Youtube-шоу «Алена, блин» рассказала об изменах футболиста.
Бывшая жена Кержакова рассказала о его переписке с супругой Аршавина
Фото: InstagramInstagram
По словам Кержаковой, муж стал изменять после смерти ее отца, сенатора Вадима Тюльпанова, которого он побаивался.
Она рассказала, что однажды ей позвонили журналисты и попросили прокомментировать встречу Кержакова с некой брюнеткой в известном столичном ресторане. Она поинтересовалась у мужа, тот ответил, что проводит рабочую встречу, и она поверила.
По словам Тюльпановой, спустя три года совместной жизни она увидела переписки Кержакова с женщинами. Милана стала выяснять отношения, но Александр пригрозил ей разводом, и она испугалась и «проглотила» обиду.
Через некоторое время Кержаков завел второй телефон для переписок с любовницами. По словам Миланы, однажды ей удалось прочитать его переписки. Оказалось, что ее супруг общался с многими женщинами, которых она знала лично.
«Там были мои знакомые, наши общие знакомые, женщины, которых я знала. Например, я не знаю, у кого с кем что было, но даже, например, там была переписка Саши и бывшей жены Андрея Аршавина Алисы неоднозначного характера», - рассказала Тюльпанова.
Тюльпанова, Милана Тюльпанова и Александр Кержаков поженились в 2015 году, в 2017-м у них родился сын Артемий, а в 2019-м они развелись. Развод ознаменовался громким скандалом. Футболист пытался отобрать у бывшей жены ребенка, обвиняя ее в алкоголизме и наркомании. Милана, в свою очередь, заявляла, что муж бил ее и изменял.
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