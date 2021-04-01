В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Телеведущий Мягченков стал жертвой мошенников

Вероника Полынина
1 час назад
Телеведущий Александр Мягченков стал жертвой мошенников, сообщает «Собеседник».
Мягченков обвинил турфирму в мошенничестве
Фото: ТАССТАСС
Телеведущий обратился в туристическую фирму и лишился крупной суммы денег.
«Компания предложила мне хороший тур в экзотическую страну на одиннадцать дней. Выбрали четырехзвездочный отель. Все мне понравилось, я проникся доверием к компании», - пожаловался Мягченков.
По его словам, как только он оплатил счет, телефоны сотрудников турагентства перестали отвечать.
Когда же Мягченков все-таки сумел дозвониться, то услышал, что его деньги на счет компании не поступали.
Ведущий отметил, что банк-отправитель подтвердил, что перевод был осуществлен, и деньги поступили на счет получателя.
Мужчина обратился в правоохранительные органы.
По словам юристов, ситуация, в которую попал Александр Мягченков, типична, но деньги ему будет вернуть непросто.
Он может попробовать взыскать их через суд, но даже вынесенное в его пользу решение не гарантирует возврата средств.
Ранее «Рамблер» писал о москвиче, который отдал неизвестному на улице 100 тысяч рублей. Затем он обратился в полицию и сообщил, что не знает, почему отдал деньги, а также что чувствовал на себе силу гипноза.
Шоу-бизнес,Александр Мягченков,МВД,ИД "Собеседник",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители