Мягченков обвинил турфирму в мошенничестве

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Телеведущий обратился в туристическую фирму и лишился крупной суммы денег.

«Компания предложила мне хороший тур в экзотическую страну на одиннадцать дней. Выбрали четырехзвездочный отель. Все мне понравилось, я проникся доверием к компании», - пожаловался Мягченков.

По его словам, как только он оплатил счет, телефоны сотрудников турагентства перестали отвечать.

Когда же Мягченков все-таки сумел дозвониться, то услышал, что его деньги на счет компании не поступали.

Ведущий отметил, что банк-отправитель подтвердил, что перевод был осуществлен, и деньги поступили на счет получателя.

По словам юристов, ситуация, в которую попал Александр Мягченков, типична, но деньги ему будет вернуть непросто.

Он может попробовать взыскать их через суд, но даже вынесенное в его пользу решение не гарантирует возврата средств.