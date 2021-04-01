Мягченков обвинил турфирму в мошенничестве

Телеведущий обратился в туристическую фирму и лишился крупной суммы денег.
«Компания предложила мне хороший тур в экзотическую страну на одиннадцать дней. Выбрали четырехзвездочный отель. Все мне понравилось, я проникся доверием к компании», - пожаловался Мягченков.
По его словам, как только он оплатил счет, телефоны сотрудников турагентства перестали отвечать.
Когда же Мягченков все-таки сумел дозвониться, то услышал, что его деньги на счет компании не поступали.
Ведущий отметил, что банк-отправитель подтвердил, что перевод был осуществлен, и деньги поступили на счет получателя.
По словам юристов, ситуация, в которую попал Александр Мягченков, типична, но деньги ему будет вернуть непросто.
Он может попробовать взыскать их через суд, но даже вынесенное в его пользу решение не гарантирует возврата средств.
Ранее «Рамблер» писал о москвиче, который отдал неизвестному на улице 100 тысяч рублей. Затем он обратился в полицию и сообщил, что не знает, почему отдал деньги, а также что чувствовал на себе силу гипноза.