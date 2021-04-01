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Лобода заразилась коронавирусной инфекцией

News.ruиещё 7
3 часа назад
38-летняя украинская певица Светлана Лобода рассказала подписчикам в Instagram, что заразилась коронавирусной инфекцией. Предстоящий концерт отменён.
Лобода заразилась коронавирусной инфекцией
Фото: instagram.com/lobodaofficialinstagram.com/lobodaofficial
Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат, — отметила артистка.
Она подчеркнула, что всячески пыталась оберегать себя, но всё равно заболела. Певица пожелала фанатам беречь себя и своих близких и отметила, что отменённый концерт обязательно состоится в другую дату.
Ранее коронавирусную инфекцию подхватила певица Наталья Подольская. Первые признаки недомогания она почувствовала в феврале 2021 года. Девушка пояснила, что была очень осторожна и практически не выходила из дома, но тем не менее заболела.
COVID-19 не обошёл стороной семью продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии. Пара перенесла заболевание в Дубае. Пригожин даже попал в больницу, где находился в тяжёлом состоянии восемь дней. У Валерии коронавирус протекал в лёгкой форме.
Как писал NEWS.ru, американская певица Pink отдала $1 млн на борьбу с пандемией. Артистка переболела вместе со своим трёхлетним сыном в 2020 году. Перенесённое заболевание побудило её финансово помочь медицинским учреждениям, противостоящим вирусу.
Шоу-бизнес,Валерия,Иосиф Пригожин,Светлана Лобода,Наталья Подольская,
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