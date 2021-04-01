Зрителей допустят на Евровидение

На песенный конкурс «Евровидение», который пройдёт в Нидерландах , могут допустить зрителей, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, передаёт Нидерландская вещательная корпорация (NOS).

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Организаторы уточнили, что это будет «экспериментальный» концерт, чтобы проверить, насколько безопасны массовые мероприятия в пандемию. Такие же концерты проводились в Испании и Франции.

Мы приветствуем данное решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу «Евровидение» в мае, — говорится в заявлении исполнительного супервайзера конкурса Мартина Остердала.

Россию на конкурсе представит певица Манижа. Её песня Russian Women набрала больше всего голосов в отборе на Евровидение. Манижа признавалась, что сама не могла поверить, насколько популярным получится её хит. Многие слушатели признали недюжинный музыкальный талант певицы.