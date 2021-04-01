Лазарев ответил взаимностью на нежность Малиновского

Артисты наслаждаются мексиканским солнцем и компанией друг друга
Фото: Борис КудрявовБорис Кудрявов
Близкий друг и партнер не только устроил Лазареву ужин в ресторане на берегу Мексиканского залива, но и посвятил пропитанные нежностью теплые строки в своем «Инстаграме». «Сережа, ты человек-праздник! Ты человек-настроение! В компании с тобой невозможно быть в плохом настроении. Это всегда смех, это всегда шутки и это всегда безудержное веселье», — обратился Малиновский к имениннику.
«Ты отдаешь всего себя окружающим! Ты в первую очередь заботишься обо всех вокруг, а о себе вспоминаешь в последнюю очередь! (Вот здесь я бы очень сильно поспорил в правильности). Но суть одна! Ты супер надежный друг. Ты супер искренний человек. Ты трудяга! Ты талантище! Тебя любят миллионы, а те, кто тебя не любят - они просто тупо тебе завидуют, потому что ты лучший!» — написал Алекс, дополнив пост смайликом «Сердце», в котором выразил все свои чувства.
Лазарев мгновенно ответил на нежность Малиновского. «Спасибо, Сашка за добрые слова! Взаимно!» — написал в комментариях певец.
Малиновский прикрепил к посту с поздравлением свежее фото Лазарева в компании друзей. Снимок сделан в Мексике.
Напомним, что компания улетела в Мексику в конце марта. Это третий за 2021-й год совместный отдых Лазарева и Малиновского. Весь январь друзья провели на Бали, исследуя индонезийский остров и наслаждаясь солнцем. В марте Алекс, Сергей и еще двое их друзей были в Сочи. Как признался Лазарев, в той поездке он впервые встал на сноуборд.