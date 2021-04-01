Лазарев ответил взаимностью на нежность Малиновского

Артисты наслаждаются мексиканским солнцем и компанией друг друга

Фото: Борис Кудрявов Борис Кудрявов

Близкий друг и партнер не только устроил Лазареву ужин в ресторане на берегу Мексиканского залива, но и посвятил пропитанные нежностью теплые строки в своем «Инстаграме». «Сережа, ты человек-праздник! Ты человек-настроение! В компании с тобой невозможно быть в плохом настроении. Это всегда смех, это всегда шутки и это всегда безудержное веселье», — обратился Малиновский к имениннику.

«Ты отдаешь всего себя окружающим! Ты в первую очередь заботишься обо всех вокруг, а о себе вспоминаешь в последнюю очередь! (Вот здесь я бы очень сильно поспорил в правильности). Но суть одна! Ты супер надежный друг. Ты супер искренний человек. Ты трудяга! Ты талантище! Тебя любят миллионы, а те, кто тебя не любят - они просто тупо тебе завидуют, потому что ты лучший!» — написал Алекс, дополнив пост смайликом «Сердце», в котором выразил все свои чувства.

Лазарев мгновенно ответил на нежность Малиновского. «Спасибо, Сашка за добрые слова! Взаимно!» — написал в комментариях певец.

Малиновский прикрепил к посту с поздравлением свежее фото Лазарева в компании друзей. Снимок сделан в Мексике.