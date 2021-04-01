В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Конфликт расставшихся Олега Майами и Айзы Анохиной попал на видео

Алевтина Жаркова
48 минут назад
Видеоблогер и певец Олег Майами и бьюти-блогер Айза Анохина, известная как бывшая супруга рэпера Гуфа, поссорились на съемках программы «Плохие песни» на YouTube-канале slow slow cow. Их словесная перепалка попала на видео.
Поводом к конфликту стала песня, в которой говорится о разнице в возрасте влюбленных. Айза стала шутить на эту тему, отметив, что потеряла девственность тогда, когда Олег Майами родился. Подобное высказывание не понравилось ее спутнику.
«Ты просто отвратительно себя сейчас ведешь. Тебя не заставляют рассказывать, какая ты, *****, извращенка», – заявил на камеру 30-летний певец.
Ранее Олег Майами подтвердил информацию о том, что он и Айза Анохина расстались. Об этом он сообщил в своем личном блоге, попросив подписчиков не писать гадостей ни в чей адрес. Исполнитель композиции «Ты ветер, я вода» также отметил, что может пожелать Айзе только хорошего.
Шоу-бизнес,Видео,Айза Анохина,Гуф,Майами,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители