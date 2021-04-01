Поводом к конфликту стала песня, в которой говорится о разнице в возрасте влюбленных. Айза стала шутить на эту тему, отметив, что потеряла девственность тогда, когда Олег Майами родился. Подобное высказывание не понравилось ее спутнику.

Ранее Олег Майами подтвердил информацию о том, что он и Айза Анохина расстались. Об этом он сообщил в своем личном блоге, попросив подписчиков не писать гадостей ни в чей адрес. Исполнитель композиции «Ты ветер, я вода» также отметил, что может пожелать Айзе только хорошего.