«Это все чьи-то фантазии»: Захарова об отказе выходить на сцену

Так, Варшавер рассказывал, что Захарова не так давно отказалась от роли Голды в восстановленном спектакле «Поминальная молитва». Также актриса не входит в творческий совет театра. Как объяснил режиссер, артистка настроена против руководства.

Журналисты связались с самой Александрой Захаровой, которая опровергла все слова режиссера и отметила, что никогда не отказывалась играть в спектаклях. Захарова вообще не дает интервью, так что не захотела вдаваться в подробности. Также актриса предположила, что Варшавер специально очерняет ее имя и распускает слухи, чтобы выжить ее из театра.