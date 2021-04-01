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«Это все чьи-то фантазии»: Захарова об отказе выходить на сцену «Ленкома»

Экспресс газета
1 час назад
Актриса опровергла слова директора об отказе работать в театре
«Это все чьи-то фантазии»: Захарова об отказе выходить на сцену
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look PressEkaterina Tsvetkova/Global Look Press
Актриса Александра Захарова опровергла слова директора «Ленкома» Марка Варшавера. Ранее тот заявил, что актриса отказывается выходить на сцену в некоторых постановках.
Так, Варшавер рассказывал, что Захарова не так давно отказалась от роли Голды в восстановленном спектакле «Поминальная молитва». Также актриса не входит в творческий совет театра. Как объяснил режиссер, артистка настроена против руководства.
Журналисты связались с самой Александрой Захаровой, которая опровергла все слова режиссера и отметила, что никогда не отказывалась играть в спектаклях. Захарова вообще не дает интервью, так что не захотела вдаваться в подробности. Также актриса предположила, что Варшавер специально очерняет ее имя и распускает слухи, чтобы выжить ее из театра.
«Я никогда не отказывалась играть в спектаклях, в которых была задействована. Это все чьи-то фантазии. Я вообще не хочу по телефону что-то пояснять. Не даю интервью», - заявила Захарова в разговоре с Teleprogramma.pro.
Шоу-бизнес,Александра Захарова,
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