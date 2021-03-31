Фото Королевой с Винокуром возмутило россиян

Она проиллюстрировала поздравление совместным фото с именинником, на котором она буквально тычет в лицо Винокуру грудью, облаченной в белый бюстгальтер.

«Дружба дружбой, а правила приличия и уважения ещё никто не отменял. В таком виде перед мужем, а не перед соседом», «А почему нижнее белье наружу?», «Вульгарно», «Зачем грудью в лицо тыкать чужому мужу?» - возмутились подписчики Наташи Королевой.