Фото Королевой с Винокуром возмутило россиян

«Дружба дружбой, а правила приличия и уважения ещё никто не отменял. В таком виде перед мужем, а не перед соседом», «А почему нижнее белье наружу?», «Вульгарно», «Зачем грудью в лицо тыкать чужому мужу?» - возмутились подписчики Наташи Королевой.
Ранее, как сообщал «Рамблер», телеведущий Андрей Малахов рассказал, что муж Наташи Королевой Сергей Глушко предлагал телевизионщикам рассказать историю о своей неверности за 2 млн рублей. По словам Малахова, Глушко пытался продать свои откровения передаче «Секрет на миллион».
«Еще Глушко не вышел из редакции, пока он ехал на лифте, все уже знали об этом. Вот цена. Все всё знают и принимают эти правила игры », - рассказал телеведущий.