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Фото Королевой с Винокуром возмутило россиян

Вероника Полынина
26 минут назад
Фотография полуголой Наташи Королевой с Владимиром Винокуром возмутила россиян.
Фото Королевой с Винокуром возмутило россиян
Фото: @koroleva__star@koroleva__star
31 марта народный артист РСФСР Владимир Винокур отмечает 73-летие. Наташа Королева решила необычно поздравить давнего друга и соседа по элитному загородному поселку «Лесное озеро».
«Натаныч! С днюхой!», - написала Королева в Instagram.
Она проиллюстрировала поздравление совместным фото с именинником, на котором она буквально тычет в лицо Винокуру грудью, облаченной в белый бюстгальтер.
«Дружба дружбой, а правила приличия и уважения ещё никто не отменял. В таком виде перед мужем, а не перед соседом», «А почему нижнее белье наружу?», «Вульгарно», «Зачем грудью в лицо тыкать чужому мужу?» - возмутились подписчики Наташи Королевой.
Ранее, как сообщал «Рамблер», телеведущий Андрей Малахов рассказал, что муж Наташи Королевой Сергей Глушко предлагал телевизионщикам рассказать историю о своей неверности за 2 млн рублей. По словам Малахова, Глушко пытался продать свои откровения передаче «Секрет на миллион».
«Еще Глушко не вышел из редакции, пока он ехал на лифте, все уже знали об этом. Вот цена. Все всё знают и принимают эти правила игры », - рассказал телеведущий.
Шоу-бизнес,Владимир Винокур,Сергей Глушко,Наташа Королева,Андрей Малахов,
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