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Матвиенко разнесла песню Манижи для «Евровидения»

Елена Прошина
1 час назад
Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко удивило содержание песни Манижи, с которой она выступит от России на песенном конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает РИА Новости.
Матвиенко разнесла песню Манижи для «Евровидения»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как писал «Рамблер», финал «Евровидения» состоится 22 мая в Роттердаме. В марте в эфире Первого канала прошел отбор представителя на конкурс от России. В нем приняли участие группы #2Маши и Therr Maitz и Манижа. Последняя выиграла по результатам голосования зрителей. Она исполнит песню Russian Woman («Русская женщина»).
Сегодня в ходе заседания Совфеда тему содержания песни Манижи подняла сенатор Елена Афанасьева, которая отметила, что выбор исполнительницы и ее композиции удивил многих россиян. По мнению парламентария, «смысл в песне отсутствует».
В свою очередь Валентина Матвиенко рекомендовала коллегам ознакомиться с композицией.
«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это», - заявила спикер.
Она поручила запросить у Первого канала данные о том, как проходила процедура голосования».
«Все очень странно, мягко говоря», - заметила Матвиенко.
Ранее Манижа столкнулась со шквалом негативных комментариев в соцсетях. При этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский усомнился, что ее участие в конкурсе «хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России».
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