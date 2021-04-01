Деревянко рассказал об отсутствии работы

«Сейчас - нисколько. «Дылды» и «Беспринципные» были сразу после пандемии. И было что-то еще третье. Я уже счет потерял. Я не люблю сочетать, но такова ситуация», - сказал он.
«Паша, чего тебе не хватает? Твоя ставка - триста тысяч рублей в съемочный день. Плюс вы еще все ИП», - заявил режиссер.
«Расценки немножко другие. Мне, конечно, было неприятно», - сказал актер.
«Он сказал: я не хочу никого обвинять, переходить на личности. Но назвал это. После чего на меня обрушился шквал просто», - отметил Деревянко, подчеркнув, что уважает Михалкова, несмотря на это.