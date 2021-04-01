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Деревянко рассказал об отсутствии работы

Елена Прошина
27 минут назад
Актер Павел Деревянко заявил, что в прошлом году, когда ситуация с коронавирусом стала лучше, он снимался без перерыва, но сейчас съемок нет вообще. Об этом он рассказал в беседе с Тиной Канделаки на радио «Комсомольская правда».
Деревянко рассказал об отсутствии работы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Деревянко отметил, что с конца июня 2020-го до октября он снимался без выходных, а Канделаки спросила, в скольких проектах он параллельно снимается сейчас.
«Сейчас - нисколько. «Дылды» и «Беспринципные» были сразу после пандемии. И было что-то еще третье. Я уже счет потерял. Я не люблю сочетать, но такова ситуация», - сказал он.
Также Деревянко прокомментировал недавние заявления Никиты Михалкова. Как писал «Рамблер», ранее Михалков заявил, что Деревянко и актриса Александра Бортич, поддержавшие оппозицию, получают по 300 и 200 тысяч рублей за съемочный день.
«Паша, чего тебе не хватает? Твоя ставка - триста тысяч рублей в съемочный день. Плюс вы еще все ИП», - заявил режиссер.
Деревянко отметил, что Михалков «не совсем корректно назвал сумму».
«Расценки немножко другие. Мне, конечно, было неприятно», - сказал актер.
По его мнению, своими заявлениями режиссер «немножко посеял зерно сомнений и раздор в людях».
«Он сказал: я не хочу никого обвинять, переходить на личности. Но назвал это. После чего на меня обрушился шквал просто», - отметил Деревянко, подчеркнув, что уважает Михалкова, несмотря на это.
Шоу-бизнес,Павел Деревянко,Тина Канделаки,Александра Бортич,Никита Михалков,Комсомольская правда,
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