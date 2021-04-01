Корчевников рассказал о последнем желании Мягкова

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Гостем сегодняшней программы Корчевникова стал актер Олег Шкловский . В эфире программы он показал портрет, который ему когда-то подарил Андрей Мягков.

После чего телеведущий вспомнил о разговоре, который состоялся у него с недавно ушедшим из жизни артистом много лет назад.

«Я помню, ему было уже около шестидесяти лет. Мы вместе отдыхали на море. Я с мамой, а он с Анастасией Валентиновной, с женой. И он говорил: «Я не могу больше быть в этой актерской профессии. Я хочу из нее уйти». Он этого шага так и не сделал, а вы сделали», - заявил Борис Корчевников.

Как писал «Рамблер», народный артист РСФСР Андрей Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни. СМИ называли причиной его смерти острую сердечную недостаточность. Мягкова похоронили на Аллее актерской славы Троекуровского кладбища Москвы. На его доме на улице Генерала Ермолова планируют повесить мемориальную доску.