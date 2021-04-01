Корчевников рассказал о последнем желании Мягкова

Гостем сегодняшней программы Корчевникова стал актер Олег Шкловский
. В эфире программы он показал портрет, который ему когда-то подарил Андрей Мягков.
После чего телеведущий вспомнил о разговоре, который состоялся у него с недавно ушедшим из жизни артистом много лет назад.
«Я помню, ему было уже около шестидесяти лет. Мы вместе отдыхали на море. Я с мамой, а он с Анастасией Валентиновной, с женой. И он говорил: «Я не могу больше быть в этой актерской профессии. Я хочу из нее уйти». Он этого шага так и не сделал, а вы сделали», - заявил Борис Корчевников.
Как писал «Рамблер», народный артист РСФСР Андрей Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни. СМИ называли причиной его смерти острую сердечную недостаточность. Мягкова похоронили на Аллее актерской славы Троекуровского кладбища Москвы. На его доме на улице Генерала Ермолова планируют повесить мемориальную доску.
Андрей Мягков снялся более чем в 50 фильмах. Особенную народную любовь ему принесли роли Жени Лукашина в «Иронии судьбы» и Новосельцева в «Служебном романе».