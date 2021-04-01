Качалина не навещает Ефремова в тюрьме

49-летняя Качалина, как сообщал «Рамблер», была четвертой женой Ефремова. В настоящее время она злоупотребляет алкоголем, живет с несколькими кошками в квартире в центре Москвы с отклеивающимися обоями и одной лампочкой в окружении мусора.

Качалина не общается с общей с Ефремовым дочерью Анной Марией по инициативе последней. После развода Ефремов помогал бывшей супруге деньгами. Теперь это делают его друзья. Качалина не навещает актера в тюрьме, потому что не видит смысла мотаться на свидания, которые ему дают раз в месяц.