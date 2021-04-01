В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Качалина не навещает Ефремова в тюрьме

Елена Прошина
1 час назад
Бывшая жена актера Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина не навещает его в тюрьме. Об этом она сама рассказала Пятому каналу.
Качалина не навещает Ефремова в тюрьме
Фото: РИА НовостиРИА Новости
49-летняя Качалина, как сообщал «Рамблер», была четвертой женой Ефремова. В настоящее время она злоупотребляет алкоголем, живет с несколькими кошками в квартире в центре Москвы с отклеивающимися обоями и одной лампочкой в окружении мусора.
Качалина не общается с общей с Ефремовым дочерью Анной Марией по инициативе последней. После развода Ефремов помогал бывшей супруге деньгами. Теперь это делают его друзья. Качалина не навещает актера в тюрьме, потому что не видит смысла мотаться на свидания, которые ему дают раз в месяц.
«Я скучаю по времени, когда мы были счастливы. Михаил, кстати, меня научил готовить омлет c помидорами», — рассказала она.
В июне Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» скончался. В сентябре Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. В октябре Московский городской суд снизил срок наказания до 7,5 года.
Шоу-бизнес,Ксения Качалина,Михаил Ефремов,ФСИН,Мосгорсуд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители