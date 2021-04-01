Пользователей возмутили дочь и внучка Долиной

Резкий негатив у поклонников вызвало появление в программе «Звезды сошлись» дочери певицы Ларисы Долиной Ангелины и ее внучки Александры. Свое возмущение поведением родственниц артистки зрители выразили в комментариях на YouTube

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Как сообщал «Рамблер», ранее певица Лариса Долина рассказала о диете, благодаря которой похудела на 21 килограмм. По словам артистки, она полностью отказалась от фруктов, ягод, яиц, хлеба, моркови, лука, брокколи и кисломолочных продуктов. В числе разрешенных продуктов - все виды мяса, кроме говядины и телятины, птица, рыба, помидоры, красный перец и свекла.

Диете Долиной была посвящена и программа «Звезды сошлись» на НТВ, однако зрителей больше поразило не резкое преображение артистки, а поведение ее дочери и внучки.

«Дочь какая-то дерганная, а внучка до ужаса невоспитанная!» - отметила Ирина Павлюк.

«Ну и дочь Неряха, растрепа и какая-то неадекватная. Надо же такую дочь воспитать», - удивилась Натэлла Сапега.

«Студентов воспитывает, а своих дочь и внучку не успевает. Упустила», - пришла к выводу Ирина Даниленко.