Пользователей возмутили дочь и внучка Долиной

Как сообщал «Рамблер», ранее певица Лариса Долина рассказала о диете, благодаря которой похудела на 21 килограмм. По словам артистки, она полностью отказалась от фруктов, ягод, яиц, хлеба, моркови, лука, брокколи и кисломолочных продуктов. В числе разрешенных продуктов - все виды мяса, кроме говядины и телятины, птица, рыба, помидоры, красный перец и свекла.
Диете Долиной была посвящена и программа «Звезды сошлись» на НТВ, однако зрителей больше поразило не резкое преображение артистки, а поведение ее дочери и внучки.
По мнению зрителей, родственниц Долиной не стоило приглашать на программу, так как они только опозорили исполнительницу.