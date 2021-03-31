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Видео с пьяной дочерью Гузеевой появилось в Сети

Вероника Полынина
1 час назад
Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой опубликовала шокирующее видео после алкогольных посиделок с матерью. Об этом пишет «Собеседник».
На днях к Гузеевым пришел друг, и хозяйка дома организовала щедрое застолье с алкоголем.
Ночью того же дня 21-летняя дочка Ларисы Гузеевой Леля опубликовала видео в сторис, в котором призналась, что напилась и страдает от похмелья.
При этом язык девушки заплетается, а ее речь почти полностью нецензурна.
Как писал «Рамблер», ранее дочь Гузеевой рассказала о своих отношениях с матерью. В 12 лет Ольга ходила с бритой головой, тогда как все ее подруги носили длинные волосы и юбки.
«Я отказывалась это делать и даже дралась со своей мамой, потому что не хотела так выглядеть. Я была фриком. Но мне было комфортно», - отметила она.
Позже мать и дочь достигли взаимопонимания - Гузеева даже не разозлилась, когда дочь «разгрозмила» комнату, отметив, что «все проходит».
Шоу-бизнес,Видео,Лариса Гузеева,ИД "Собеседник",
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