Видео с пьяной дочерью Гузеевой появилось в Сети

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой опубликовала шокирующее видео после алкогольных посиделок с матерью. Об этом пишет «Собеседник».

На днях к Гузеевым пришел друг, и хозяйка дома организовала щедрое застолье с алкоголем.

Ночью того же дня 21-летняя дочка Ларисы Гузеевой Леля опубликовала видео в сторис, в котором призналась, что напилась и страдает от похмелья.

При этом язык девушки заплетается, а ее речь почти полностью нецензурна.

Как писал «Рамблер», ранее дочь Гузеевой рассказала о своих отношениях с матерью. В 12 лет Ольга ходила с бритой головой, тогда как все ее подруги носили длинные волосы и юбки.

«Я отказывалась это делать и даже дралась со своей мамой, потому что не хотела так выглядеть. Я была фриком. Но мне было комфортно», - отметила она.