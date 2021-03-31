Садальский раскритиковал участников шоу «Маска»

Дебилизация полная. Как можно голосом Буратино говорить? Это как «Петросян-шоу», если человек несмешно шутит, они вставляют «ха-ха-ха». Это показывает наш уровень культуры. Скажи, что популярно — я скажу, что это такое, — заявил Садальский NEWS.ru.
Они (организаторы шоу. — NEWS.ru) делают специальные вбросы для популярности, что какие-то миллионы, что все знают, кто находится под маской. Уважающий себя артист там не будет находиться. Там в этих масках — все отработанные шлаки. <...> Пусть идёт [шоу], это самый простой путь. Всё равно все нормальные в Интернете сидят. Но шоу это — даун-шоу, — заключил артист.