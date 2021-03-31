В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Юлианна Караулова призналась, что расстроилась, узнав пол ребенка

Passion.ruиещё 4
49 минут назад
Недавно стало известно, что певица ожидает ребенка.
Караулову расстроила новость о поле будущего ребенка
Фото: InstagramInstagram
Певица Юлианна Караулова недавно креативно рассказала о своей беременности от саунд-продюсера Андрея Черного в новом клипе.
Юлианна не сообщила пол ребенка, однако заявила, что была расстроена.
«Сейчас начинаю замечать те вещи, на которые раньше не обращала внимания. Что касается работы, то теперь выступаю не так активно, как раньше, но у меня по-прежнему есть концерты. Когда внутри тебя зарождается новая жизнь — надо делать скидки своему организму. Сейчас мне нельзя заниматься спортом, но стараюсь не есть сладкое. Могу сказать, что уже поправилась на девять килограммов», — рассказала певица журналистам «СтарХита» на пресс-бранче «Русского Радио».
Кроме того, певица вместе с возлюбленным уже выбрали имя для будущего малыша, но пока не уверены, что оно ему подойдет.
«По поводу имени ребенка у меня есть варианты. Когда он родится, мы посмотрим, поймем, подойдет ли ему это имя или нет. Сейчас я знаю пол ребенка. Честно сказать, изначально была настроена на другой пол, поэтому когда все узнала, то немного расстроилась — наверное, это гормональное. Но сейчас я счастлива, что именно все так и есть», — отметила Караулова.
Шоу-бизнес,Андрей Черный,Юлианна Караулова,Русское Радио,StarHit,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители