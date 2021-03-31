Светлана Лобода пожаловалась на лишний вес

Однако из-за пандемии коронавируса даже всегда стройная Лобода поправилась на несколько килограммов. Как рассказала артистка в эфире «Нового радио», целый год у нее не было концертов и гастролей, она очень соскучилась по выступлениям. И за этот год не слишком активной жизни она набрала вес, из-за чего сейчас ей не нравится собственное отражение в зеркале.