Светлана Лобода пожаловалась на лишний вес

Светлана Лобода
всегда была стройной девушкой и могла похвастаться идеальной фигурой. По словам артистки, она
всю жизнь следила за рационом и не позволяла себе есть вредную пищу. Генетика тоже сыграла свою роль в том, что Лобода почти никогда не поправляется.
Однако из-за пандемии коронавируса даже всегда стройная Лобода поправилась на несколько килограммов. Как рассказала артистка в эфире «Нового радио», целый год у нее не было концертов и гастролей, она очень соскучилась по выступлениям. И за этот год не слишком активной жизни она набрала вес, из-за чего сейчас ей не нравится собственное отражение в зеркале.
"Я вообще обычно не толстею. Но пару килограммов недавно все же набрала. У меня стройные родители, я и сама стараюсь не есть всякую гадость. В какой-то момент решила для себя быть красивой долгие годы. Впрочем, скажу честно, хоть и нельзя было, но в гримерке не удержалась и съела конфетку", - призналась Светлана Лобода.
Поклонники же были удивлены признанием артистки, так как на фотографиях и видео они совершенно не видят каких-либо изменений в фигуре артистки.
Тем не менее, по признанию Светланы Лободы, она все же благодарна карантину за то, что целый год могла быть просто мамой и много времени проводить со своими дочками.