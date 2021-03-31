Обнародованы последние слова Людмилы Гурченко перед смертью

Звезда фильмов «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» и многих других талантливых работ Людмила Гурченко всегда очень серьезно относилась к тому, как она выглядит на сцене и в кадре.

Фото: пресс-служба ММТ "Геликон-опера" пресс-служба ММТ "Геликон-опера"

Актриса не страшилась обсуждать со своим близким другом и по совместительству стилистом Асланом Ахмадовым собственные похороны, давая точные рекомендации по проведению прощальной церемонии.

«Аслан, ты должен меня загримировать, надеть на меня это платье», обращалась она к нему, чувствуя, что время рано или поздно придет.

Несмотря на то, что все, по мнению эстрадной певицы, должно было быть идеально, лишних вычурных и пафосных элементов она не хотела.

«Хочу, чтобы все было очень вежливо, деликатно на похоронах. Должно быть много цветов, но не у лица», — высказывала пожелания звезда.

Более того, Людмила убедительно просила своих коллег не использовать в материалах после ее смерти слова «великая», «прекрасная», «любимая миллионами», «заслуженная», «необыкновенная». Ей хотелось простоты и искренности.

«Напишите просто — Людмила Гурченко. Не люблю я весь этот пафос», — добавила популярная артистка.