Слава Марлоу рассказал о проблемах с алкоголем в 16 лет

Об этом Марлоу рассказал в эфире шоу «Студия 69» на YouTube-канале «Ламборджинсы»: «Я в 16 лет пил целый год. После этого все. Однажды пьяным даже залез в квартиру — в Болгарии это было. Просто я жил по соседству, и эту квартиру постоянно сдавали туристам. Там устраивали какие-то тусовки. И вот однажды, напившись, я решил им таким образом отомстить. Просто пробрался в квартиру, чтобы потусить».