Слава Марлоу рассказал о проблемах с алкоголем в 16 лет
Сегодня Слава Марлоу – один из самых популярных и успешных артистов. Всего за несколько месяцев он прочно обосновался в музыкальных чартах и наших плейлистах.
Однако связанные со славой тусовки и соблазны Славе уже неинтересны. Исполнитель гордится тем, что не употребляет алкоголь и запрещенные вещества, хоть и признает, что период активного увлечения спиртным у него был.
Слава Марлоу / фото: Instagram @slavamarlow
Об этом Марлоу рассказал в эфире шоу «Студия 69» на YouTube-канале «Ламборджинсы»: «Я в 16 лет пил целый год. После этого все. Однажды пьяным даже залез в квартиру — в Болгарии это было. Просто я жил по соседству, и эту квартиру постоянно сдавали туристам. Там устраивали какие-то тусовки. И вот однажды, напившись, я решил им таким образом отомстить. Просто пробрался в квартиру, чтобы потусить».
Слава Марлоу / фото: Instagram @slavamarlow
Участие в шоу Слава принял вместе с Николаем Басковым, который тоже поделился своей историей выхода на сцену в нетрезвом виде. В конце программы артисты сошлись во мнении, что алкоголь и сцена несовместимы, ведь таким образом артист показывает свой непрофессионализм и неуважение к зрителям.