Актер Павел Деревянко признался, на что тратит гонорары

В интервью Тине Канделакив эфире радио «Комсомольская правда» один из самых востребованных российских артистов заявил, что выбирает роли, ориентируясь на качество сценария. При этом он обращает внимание и на прибыльность проекта. Например, в скором времени Деревянко собирается сняться в новых сезонах сериалов «Беспринципные» и «Дылды», за которые получит хороший гонорар.
Актер признался, что ему есть на что тратить деньги.
«Я только что купил квартиру, первую в своей жизни. У меня большая сфера моих трат. У меня семья, мама у меня, брат, я строю дом в Таганроге, еще один дом – в Алтае. У меня куча друзей и подруг, которым я просто много чего отдаю», - заявил он.
По словам Деревянко, он также собирается открыть собственное дело – производство зубной пасты. Это совместное начинание с несколькими друзьями, он будет участвовать в нем как соинвестор.
Ранее, как сообщал «Рамблер», кинорежиссер Никита Михалков заявил, что Павел Деревянко получает 300 тысяч рублей за один съемочный день. Комментируя высказывание Михалкова, Деревянко сказал, что «он не совсем корректно назвал сумму», и в кино действуют «немножко другие расценки».