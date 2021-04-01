Настя Ивлеева раскрыла два своих главных страха

Настя Ивлеева и Элджей поженились в сентябре 2019 года. Регистрация брака, несмотря на публичную жизнь знаменитостей, прошла скромно. Фанаты узнали о торжестве только когда в прессе появилась информация, что Настя взяла фамилию супруга.

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В YouTube-подкасте «Джарахов» рэпер Ильдар Джарахов поинтересовался у телеведущей, чего она боится больше всего.

«У меня есть два страха. Первый — потерять Леху, второй — свою популярность», - призналась Ивлеева.

Сложнее оказалось ответить на вопрос, что ее раздражает в любимом муже. Как выяснилось, у звездной пары практически не бывает поводов для ссор.

«Буду банальна, но я не та девушка, которая чахнет над домашним очагом», - отметила Настя.

Она подчеркнула, что у нее много работы и в их семье нет «бытовухи», так как есть люди, следящие за чистотой в доме звезд. Кроме того, у Насти и Элджея отсутствует время и возможности на поиски недостатков в друг в друге.

«Есть какие-то моменты, когда я говорю: «Леш, будет классно, если мы станем прислушиваться друг к другу и делать так, чтобы нам было комфортно». И все это на фоне братанской любви и дружбы», — заявила Ивлеева.